Döntött a közvélemény: a magyarok többsége (51%) helyesli Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyének visszavonását + videó

Átadták és már lehet is jelentkezni az új idősek otthonába Cinkotán

Nincs jól Robert Fico, az EU-csúcsra sem utazott el

Soha nem látott fordulat: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai szerint a kormányzati szektor 2025 második negyedévében 2,2%-os GDP-arányos többletet produkált. Az idősor indulása óta mindössze egyszer láthattunk ilyen kedvező adatot. Ezzel az első féléves hiány a GDP mindössze 0,7%-át tette ki. Kitart-e a fiskális szigor a választásokig, vagy visszatér a költekezés?

Vályi István azzal vádolja politikai ellenfeleit, hogy az ő adójából hazudnak, miközben kiderült: a hozzá köthető cégek (mint a Barba és Társai BT és a The Zone Kft.) ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási eljárásokat indított. Az egyik vállalkozás már kényszertörlés hatálya alatt áll. Vajon a cégekkel való trükközés indokolja a tiszás netceleb hirtelen politikai aktivizmusát?

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

