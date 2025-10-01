Keresés

Döntött a közvélemény: a magyarok többsége (51%) helyesli Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyének visszavonását + videó

2025. október 01., szerda 20:45 | Hír TV

A Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatásának eredménye szerint a magyar társadalom egyértelműen elutasítja Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselését, és 51%-os többséggel támogatja a hatóságok döntését az engedély visszavonásáról. A kutatás megerősíti, hogy a történtek után a "józan többség" jóváhagyta az intézkedést.

  Döntött a közvélemény: a magyarok többsége (51%) helyesli Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyének visszavonását + videó

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

 Vályi István azzal vádolja politikai ellenfeleit, hogy az ő adójából hazudnak, miközben kiderült: a hozzá köthető cégek (mint a Barba és Társai BT és a The Zone Kft.) ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási eljárásokat indított. Az egyik vállalkozás már kényszertörlés hatálya alatt áll. Vajon a cégekkel való trükközés indokolja a tiszás netceleb hirtelen politikai aktivizmusát?
Történelmi meglepetés: 1999 óta csak egyszer volt ilyen – GDP-arányos többletet ért el a magyar költségvetés

Történelmi meglepetés: 1999 óta csak egyszer volt ilyen – GDP-arányos többletet ért el a magyar költségvetés

 Soha nem látott fordulat: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai szerint a kormányzati szektor 2025 második negyedévében 2,2%-os GDP-arányos többletet produkált. Az idősor indulása óta mindössze egyszer láthattunk ilyen kedvező adatot. Ezzel az első féléves hiány a GDP mindössze 0,7%-át tette ki. Kitart-e a fiskális szigor a választásokig, vagy visszatér a költekezés?

Monitor - Magyar Péter és pártja azonnal megszüntetné az SZJA-kedvezményeket + videó

Monitor - Magyar Péter és pártja azonnal megszüntetné az SZJA-kedvezményeket + videó

 Kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza Párt "felülvizsgálná" a családtámogatások és az adókedvezmények teljes rendszerét, ami a jelenlegi családi adókedvezmény és SZJA-mentességek azonnali megszüntetését jelentené. A kabinet szerint a "Tisza-csomag" brutális adóemelést és megszorításokat hozna a családoknak. Magyar Péter tagadja a megszorításokat, de a párt szakértői korábban már bírálták az egykulcsos adórendszert.
Monitor - Takács Péter: A tiszás akció mögött valójában politikai célok húzódtak meg + videó

Monitor - Takács Péter: A tiszás akció mögött valójában politikai célok húzódtak meg + videó

 Takács Péter egészségügyi államtitkár színtiszta cinizmussal vádolja Magyar Pétert! Szerinte az állítólagos jótékonysági akció és a kórházi adományozási roham valójában csak egy álságos fedőtörténet, hogy eltereljék a figyelmet a Tisza Párt súlyos botrányairól! A háttérben valójában a fegyverrel közösségbe járó párttárs és a titkolt, brutális adóemelési tervek vannak. – állítja Takács. "Ennyire becsüli ő a kórházakat!" – üzeni az államtitkár.
