Az átláthatóság apostola már a saját híveinek sem válaszol – Magyar Pétert elnyelte a projekt- + videó
2025. november 14., péntek 20:45
| Hír TV
Ma este azt a Rejtő Jenő-i abszurditást vizsgáljuk, amikor az "átláthatóság" önjelölt messiása annyira bezárkózik a saját piramisjátékába, hogy már a saját, elvakult híveinek sem hajlandó válaszolni. Magyar Péter hallgatása tökéletesen leleplezi a "projekt" valódi természetét: a statisztáknak (híveknek) tapsolni kell, nem kérdezni.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
