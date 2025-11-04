Alkalmatlansági teszt élőben – Magyar Péter botránya az ATV-ben + videó
Megosztás itt:
2025. november 04., kedd 20:45
| Hír TV
Egy politikai vezető legfontosabb tesztje, hogyan viselkedik nyomás alatt. Úgy tűnik, Magyar Péter ismét megbukott ezen a teszten. A Monitor ma este az ATV stúdiójában történt botrányos jeleneteket is elemzi, feltéve a józan ész kérdését: egy ilyen kontrollálatlan, agresszív viselkedés után bízható-e rá egy ország vezetése?
Bukarest több mint félmilliárd eurós befektetéssel lőporgyártó üzemet hoz létre, Európai Uniós pénzből és egy német fegyvergyártó vállalat közreműködésével A részletekről Hermann Endre számolt be, Bukarestből.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Tisza Párt adatszivárgási botránya mellett nem mehet el a kormány sem szó nélkül és nem politikai okokból, hanem nemzetbiztonsági okokból – jelentette ki Nagy János a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár kapcsán a Monitorban.
Porcher Áron ugyanúgy beszélt, mint Tarr Zoltán Etyeken – nyilatkozta a Monitorban a kormányszóvivő. Vitályos Eszter emlékeztetett: Tarr Zoltán is azt mondta, hogy nem szabad mindent elmondani, mert megbukunk, előbb választást kell nyerni. A most napvilágot látott videóban említett necces időszak ugyanerre utalhat.