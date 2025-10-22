Keresés

Monitor

Akkora Békemenet lesz, hogy még az űrből is látszani fog! + videó

2025. október 22., szerda 20:45 | Hír TV

Akkora Békemenet lesz, hogy még az űrből is látszani fog! – jelentette ki Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint a holnapi történelmi kiállás egyértelmű üzenet lesz Brüsszelnek és a háborús lobbinak: a magyarok a béke pártján állnak. Nézze meg a Monitor teljes, mozgósító erejű elemzését!

  • Akkora Békemenet lesz, hogy még az űrből is látszani fog! + videó

Megrázó éjszaka Csongrádon: földrengés ébresztette az embereket

Pilisborosjenő liberális polgármestere nem engedi, hogy Menczer Tamás beszédet mondjon náluk

Végre: Törőcsik Franciska bejelentette, erre várt az egész ország

Slot otthon hagyta az egyik sztárját, újabb csapás a Liverpool csapatára

Őrült ötlet Liverpoolban, sztárfocistára cserélnék a magyar játékost

A Liverpool bánta a magyar gólt az őrült frankfurti BL-mérkőzésen

Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről

Szörnyű tragédia: sokkoló haláleset a Manchester City BL-rangadója előtt

Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról

A nemzet hangja, ami 13 éve nem halkul: a Békemenet üzenete Brüsszelnek és a háborús lobbinak + videó

Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó

