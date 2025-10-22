Akkora Békemenet lesz, hogy még az űrből is látszani fog! + videó
Megosztás itt:
2025. október 22., szerda 20:45
| Hír TV
Akkora Békemenet lesz, hogy még az űrből is látszani fog! – jelentette ki Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint a holnapi történelmi kiállás egyértelmű üzenet lesz Brüsszelnek és a háborús lobbinak: a magyarok a béke pártján állnak. Nézze meg a Monitor teljes, mozgósító erejű elemzését!
Kipukkadt a baloldal legújabb, hisztérikusan felfújt botránya: az ügyészség megállapította, hogy a "Zsolti bácsi-ügy" teljes kamu, nincsenek politikus gyanúsítottak, csak pletykák. A Vezércikk ma este a rágalmazókat, köztük Dobrev Klárát és Kálmán Olgát kéri számon.
"Kész elmebaj!" – Orbán Viktor szerint a lengyel külügyminisztert foglyul ejtette a háborús pszichózis, miután a Barátság vezeték felrobbantásáról beszélt. Kattintson a döbbenetes kijelentés részleteiért!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Magyar Péter gyűlöletdzsemborinak nevezte az október 23-i állami ünnepséget! A Monitor leleplezi a szeretet-politikus valódi, gyűlöletkeltő arcát. Nézze meg a Monitor legújabb adását, a botrányos kijelentésért.
Sorsdöntő választás! Orbán Viktor szerint van egy magyar Békemenet és egy brüsszeli háborús menet. Nézze meg a Monitor legújabb adását, amelyből kiderül, mi a valódi tétje a Brüsszellel folytatott küzdelemnek!