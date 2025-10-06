Adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál: Az ukrán hadseregig érnek a szálak? + videó
Megosztás itt:
2025. október 06., hétfő 20:45
| Hír TV
Újabb óriási adatszivárgási botrány rázza meg a Tisza Pártot: közel 20 000 felhasználó személyes adatai kerülhettek veszélybe a Tisza Világ alkalmazásból. A helyzetet súlyosbítja a gyanú, hogy a fejlesztő egy ukrán cég lehetett, amelynek szálai az ukrán hadseregig is elérnek. A botrány nemzetbiztonsági kockázatot jelent, rámutatva az ellenzék inkompetenciájára az adatvédelem terén is.
Puzsér Róbert lefújta a beígért Megbékélésmenetet, helyette Juhász Péter mentésére szólította utcára híveit. A Kossuth téren kevés érdeklődő gyűlt össze, de a legnagyobb probléma nem az ürességtől kongó tér volt, hanem a felszólalások döbbenetesen alacsony színvonala. A megosztó politika Gólemei ismét akcióban.
Lázár János építési és közlekedési miniszter a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya átadásán kijelentette: a sztráda egy régi és mély sebet gyógyított be, helyreállítva a Dunát az Adriával összekötő vérkeringést. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hanyatló Nyugat ideológiai küzdelmei helyett Közép-Európának kell ihletet merítenie a megújuláshoz, „kis uniókat” építve a nagy unión belül. A magyar fejlesztési fordulat óta 4200 milliárd forintot költött a kormány közútfejlesztésre.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az adás vendége Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Szabó László producer, kommunikációs szakember, majd a folytatásban Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára volt. A műsort M. Kovács Róbert vezette.
A Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatásának eredménye szerint a magyar társadalom egyértelműen elutasítja Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselését, és 51%-os többséggel támogatja a hatóságok döntését az engedély visszavonásáról. A kutatás megerősíti, hogy a történtek után a "józan többség" jóváhagyta az intézkedést.