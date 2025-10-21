A szeretet apostola ismét lecsapott: Magyar Péter szerint, aki a Békemenetre megy, az gyűlölködő

Magyar Péter gyűlöletdzsemborinak nevezte az október 23-i állami ünnepséget! A Monitor leleplezi a szeretet-politikus valódi, gyűlöletkeltő arcát. Nézze meg a Monitor legújabb adását, a botrányos kijelentésért.
Méltó módon emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről Belgrádban. A Beli Dvor palotában tartott ünnepélyes fogadáson Magyar József Zoltán nagykövet mondott beszédet, az eseményt pedig egy nagyszabású magyar "Ízek Utcája" koronázta meg, bemutatva a magyar gasztronómia és kultúra gazdagságát.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Sorsdöntő választás! Orbán Viktor szerint van egy magyar Békemenet és egy brüsszeli háborús menet. Nézze meg a Monitor legújabb adását, amelyből kiderül, mi a valódi tétje a Brüsszellel folytatott küzdelemnek!