A projektmenedzser lebukott: Magyar Péter orra már a Holdig ér – Bohár Dániel helyretette a notórius hazudozót + videó
2025. november 20., csütörtök 20:45
| Hír TV
Van a kegyes hazugság, van a lódítás, és van Magyar Péter. Bohár Dániel, a Patrióta véleményvezére egyetlen, sebészi pontosságú mondattal írta le a Tisza Párt elnökének működési mechanizmusát: "Akkor hazudik, amikor mozog a szája." A Monitor mai adása górcső alá veszi azt a jelenséget, amikor egy politikusnak a valóság már csak zavaró körülmény a saját maga által épített színpadi show-műsorban.
Takács Péter bejelentette, hogy több településen is megújulhatnak az egészségügyi intézmények. Az államtitkár azt is kifejtette, hogy mostantól évente húszmilliárd forint többlet finanszírozást biztosít a kormány az úgynevezett képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra, mint az ultrahang, a CT és az MR.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A baloldali cselédsajtó felsnapolva beleborzongott, hogy a Magyarországról kitiltott antiszemita Kneecap zenekar trágár üzenetet küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek a magyar-ír világbajnoki selejtező után. A témában a Monitor vendégei is véleményt mondtak.