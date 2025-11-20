Keresés

2025. 11. 20. Csütörtök
A projektmenedzser lebukott: Magyar Péter orra már a Holdig ér – Bohár Dániel helyretette a notórius hazudozót + videó

2025. november 20., csütörtök 20:45 | Hír TV

Van a kegyes hazugság, van a lódítás, és van Magyar Péter. Bohár Dániel, a Patrióta véleményvezére egyetlen, sebészi pontosságú mondattal írta le a Tisza Párt elnökének működési mechanizmusát: "Akkor hazudik, amikor mozog a szája." A Monitor mai adása górcső alá veszi azt a jelenséget, amikor egy politikusnak a valóság már csak zavaró körülmény a saját maga által épített színpadi show-műsorban.

  • A projektmenedzser lebukott: Magyar Péter orra már a Holdig ér – Bohár Dániel helyretette a notórius hazudozót + videó

