A projektmenedzser lebukott: Magyar Péter orra már a Holdig ér – Bohár Dániel helyretette a notórius hazudozót + videó

Újabb 3 milliárd forinttal folytatódnak a kórházi fejlesztések Magyarországon + videó

Takács Péter bejelentette, hogy több településen is megújulhatnak az egészségügyi intézmények. Az államtitkár azt is kifejtette, hogy mostantól évente húszmilliárd forint többlet finanszírozást biztosít a kormány az úgynevezett képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra, mint az ultrahang, a CT és az MR.