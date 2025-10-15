A Patrióták kiáltványa: Európa az európaiaké! + videó

Egy hang a józan ész nevében a brüsszeli háborús kórusban: a Patrióták frakciója nyilatkozatban állt ki az európai jólét védelme mellett. A Monitor műsorában elemezték a kiáltványt, amely szembemegy mindazzal a romboló politikával, amit a brüsszeli elit a háború, a migráció és a gazdasági megszorítások terén folytat.
