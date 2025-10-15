A Patrióták kiáltványa: Európa az európaiaké! + videó

Orbán figyelmeztet: észbe kell kapnia az EU-nak, vagy kiszorul a nézőtérre + videó

A Városháza fekete lyukja: itt a Budapest Brand botrány + videó

Miért nem érti a baloldal? Kovács Zoltán a diplomáciáról + videó

Nem is szakértő? Kiderült, hogy ki bujkál a Testbeszéd csatorna mögött + videó

Amit a lisszaboni döntetlen valójában jelent a nemzetnek

Kezdődik az Eurokupa, Törökország a magyar válogatott első ellenfele

Történelmi bejelentés! A kormány folytatja és bővíti a diaszpóra programot. "Minden magyar hazajöhet" – üzente Semjén Zsolt. Kattintson a nemzetegyesítés programjának részleteiért!

A lázadó rapper és a miniszterelnök egy oldalon? Dopeman a társadalmi megbékélésért alapított polgári kört. Kattintson, és ismerje meg a kezdeményezést, ami a csendes többségnek ad hangot!

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.