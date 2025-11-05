A nagy titkolózás – A Tisza egy hónapig hallgatott a 200 ezres adatkatasztrófáról + videó

Kicsit sem vicces - Kivizsgálják a tiszás adatárulást + videó

Elő a pezsgőkkel! A Závecz szerint már majdnem kész a 148 százalékos Tisza-győzelem

A leleplező chat: így hazudott Magyar Péter az „orosz hekkerekről” is és az adatbotrányról

Az Országos Atomenergia Hivatal kiadta azokat az engedélyeket, amelyek lehetővé teszik az első betonöntést az Paksi Atomerőmű 5. blokk nukleáris sziget épületeinek alaplemezébe.

Évi 3 milliárd forint csak a kezdet. Szoboszlai teljesítménye már a top fizetési kategóriába tartozik. Mennyit ér a magyar sztár?

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Alkalmatlansági teszt élőben – Magyar Péter botránya az ATV-ben + videó Monitor: Magyar Péter botrányosan viselkedett az ATV stúdiójában. Elemzésünk leleplezi, hogyan omlott össze a "szeretetmáz", és mit árul el ez a dühkitörés a valódi jelleméről.

Monitor – „A kormány és az oroszok...” – Magyar Péter szokás szerint mossa a kezeit a botrányban + videó A Tisza Párt adatszivárgási botránya mellett nem mehet el a kormány sem szó nélkül és nem politikai okokból, hanem nemzetbiztonsági okokból – jelentette ki Nagy János a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár kapcsán a Monitorban.