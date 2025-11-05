A nagy titkolózás – A Tisza egy hónapig hallgatott a 200 ezres adatkatasztrófáról + videó
2025. november 05., szerda 20:45
| Hír TV
„Hány hazugság kell még az embereknek, hogy azt mondják, Magyar Péternél nagyobb bohóc nincsen?” – Ezzel a kőkemény, már-már szarkazmusba hajló kérdéssel reagált Nagy István agrárminiszter a Monitorban a Tisza Párt adatvédelmi katasztrófájára. Mai elemzésünk a józan ész alapján vizsgálja: a 200 ezer magyar adat elvesztése, az ukrán szál, és az egy hónapos titkolózás valóban a politikai felelőtlenség csúcsa-e?
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Tisza Párt adatszivárgási botránya mellett nem mehet el a kormány sem szó nélkül és nem politikai okokból, hanem nemzetbiztonsági okokból – jelentette ki Nagy János a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár kapcsán a Monitorban.