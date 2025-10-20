Sorsdöntő választás! Orbán Viktor szerint van egy magyar Békemenet és egy brüsszeli háborús menet. Nézze meg a Monitor legújabb adását, amelyből kiderül, mi a valódi tétje a Brüsszellel folytatott küzdelemnek!
Antiszemita botrány az ELTE-n! Palesztin kendős provokátorok zavarták meg egy izraeli professzor előadását. A kormány zéró toleranciát hirdetett: "Nincs helyük az egyetemen!". Nézze meg Híradónk riportját a példátlan provokációról és a kormány határozott válaszáról!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.