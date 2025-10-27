Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 27. Hétfő Szabina napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Monitor

A gyengeség jele? – Miért Orbán Viktor nyomában jár Magyar Péter? + videó

2025. október 27., hétfő 20:45 | Hír TV

Az ötlettelenség vagy a tudatos provokáció stratégiája? Magyar Péter ismételten Orbán Viktor eseményeihez igazítja saját programját, mintha szándékosan keresné az ütközést és a konfrontációt. A Monitorban ma este arra keressük a választ, mi áll e mögött a taktika mögött, és mit árul el ez a Tisza Párt valódi erejéről és szándékairól.

  • A gyengeség jele? – Miért Orbán Viktor nyomában jár Magyar Péter? + videó

További híreink

Mennyire ismeri a kutyákat? Csak az igazi állatbarátok találják el mind a hetet!

Háború Ukrajnában – Innen szerez Ukrajna újabb forrásokat a háború finanszírozásához + videó

„Azt mondták, napjaim vannak hátra” – A halál torkából tért vissza, most félmaratont futott a vérrákos férfi!

A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

Gyászol Hollywood: Meghalt a világ legszebb fiújának tartott színésze

Bayer Zsolt: A lényeg már elmondva

A vatikáni találkozók után Orbán Viktor Giorgia Meloni olasz kormányfővel is tárgyal + videó

Mindössze 2000 forintért ad a Lidl egy 9 részes készletet!

A Tisza Párt tanácsadója szerint nem kellenek a fix három százalékos hitelek + videó

További híreink

A Tisza Párt tanácsadója szerint nem kellenek a fix három százalékos hitelek + videó

Ukrajna támogatása miatt több milliárd euró hitelt kell felvennie az Európai Uniónak + videó

Gyilkosság Pécsen: fia ölhette meg az idős férfit

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Óriási győzelmet aratott az argentin elnök pártja
2
Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó
3
A Vatikánban folytatja békemisszióját Orbán Viktor + videó
4
A vatikáni találkozók után Orbán Viktor Giorgia Meloni olasz kormányfővel is tárgyal + videó
5
Bayer Zsolt barátilag kérte meg Nagy Ferót a bocsánatkérésre
6
Orbán Viktor: Egyre rosszkedvűbben történik Ukrajna támogatása + videó
7
UFO repült Moszkva felett? A tudós válaszolt + videó
8
Orbán Viktor bejelentette, hogy mikor találkozik Donald Trumppal
9
Bottal verik agyon Schmidt Mária karakterét Pintér Béla darabjában + videó
10
Tusk jóslásokba bocsátkozott a háború végével kapcsolatban

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Akkora Békemenet lesz, hogy még az űrből is látszani fog! + videó

Akkora Békemenet lesz, hogy még az űrből is látszani fog! + videó

 Akkora Békemenet lesz, hogy még az űrből is látszani fog! – jelentette ki Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint a holnapi történelmi kiállás egyértelmű üzenet lesz Brüsszelnek és a háborús lobbinak: a magyarok a béke pártján állnak. Nézze meg a Monitor teljes, mozgósító erejű elemzését!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!