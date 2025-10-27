A gyengeség jele? – Miért Orbán Viktor nyomában jár Magyar Péter? + videó
2025. október 27., hétfő 20:45
| Hír TV
Az ötlettelenség vagy a tudatos provokáció stratégiája? Magyar Péter ismételten Orbán Viktor eseményeihez igazítja saját programját, mintha szándékosan keresné az ütközést és a konfrontációt. A Monitorban ma este arra keressük a választ, mi áll e mögött a taktika mögött, és mit árul el ez a Tisza Párt valódi erejéről és szándékairól.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az adás vendége Halász Gábor Kiskutas polgármestere és Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója, majd a folytatásban Ibolya Csenge Gabriella a Fidesz frakció szóvivője volt. A műsort M. Kovács Róbert vezette.
