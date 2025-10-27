A gyengeség jele? – Miért Orbán Viktor nyomában jár Magyar Péter? + videó

Az adás vendége Halász Gábor Kiskutas polgármestere és Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója, majd a folytatásban Ibolya Csenge Gabriella a Fidesz frakció szóvivője volt. A műsort M. Kovács Róbert vezette.

Akkora Békemenet lesz, hogy még az űrből is látszani fog! + videó

Akkora Békemenet lesz, hogy még az űrből is látszani fog! – jelentette ki Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint a holnapi történelmi kiállás egyértelmű üzenet lesz Brüsszelnek és a háborús lobbinak: a magyarok a béke pártján állnak. Nézze meg a Monitor teljes, mozgósító erejű elemzését!