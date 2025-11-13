A fantom-jelöltek klubja – Miért kell titokban fotózni a Tisza Párt embereit? + videó

Békemenet, Magyar Péter hazugságai és a nemzetközi támadások Magyarország ellen - többek között ezek voltak a témái a Mediawoks által szervezett országjárásnak. Az eseménynek ezúttal Vasvár volt a helyszíne. A nézőket pedig Jeszenszky Zsolt és Stefka István várta.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A nyugdíjasok megérdemlik a 14. havi nyugdíjat – jelentette ki a Fidesz-frakció szóvivője. Németh Balázs a HírTV Monitor című adásában kiemelte, hogy a napokban kiutalt kiegészítés, mellett decemberben már kicsivel nagyobb nyugdíjat kap majd mindenki.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ripacskodásnak nevezte a Donald Trump és Orbán Viktor történelmi találkozóját. A témában a Monitor vendégei Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Fekete Rajmund történész és Bóka János miniszter is véleményt mondott.