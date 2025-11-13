A fantom-jelöltek klubja – Miért kell titokban fotózni a Tisza Párt embereit? + videó

A "független" Telex megsértődött, amiért a kormányfő külföldről finanszírozottnak nevezte őket. A VEZÉRCIKK segít nekik elolvasni a saját beszámolójukat.

Ezúttal Vasvár adott otthont a Pesti srácok, a Magyar Nemzet és a Hír TV országjárásának + videó

Békemenet, Magyar Péter hazugságai és a nemzetközi támadások Magyarország ellen - többek között ezek voltak a témái a Mediawoks által szervezett országjárásnak. Az eseménynek ezúttal Vasvár volt a helyszíne. A nézőket pedig Jeszenszky Zsolt és Stefka István várta.