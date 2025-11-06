A betegeken spórolnának? Takács Péter a Tisza Párt és az egészségügyi megavállalatok kapcsolatáról + videó

Megpróbálták eltussolni a tiszás adatszivárgást, csak nem sikerült + videó

A „szövetségesek meggyengítése” véget ért: Trump nem finanszírozza tovább a Szabad Európát

Nemzetbiztonsági válság: a Tisza-app botrány már a Kúriát is fenyegeti

Orbánt utánozza, közben Brüsszelt szolgálja (EPP). A Tisza Párt egy kaméleon. Elemzés a saját program hiányáról és a nagy ellentmondásról.

Kézzel szüretelnek a gazdák a Steigler dűlőben, alkezdődött a késői szüret a soproni borvidéken. A területen korábban már leszedték a zöld vertelinit, most pedig azokat a sorokat takarítják be, amelyeket tudatosan hagytak meg a késői érésre.

Alkalmatlansági teszt élőben – Magyar Péter botránya az ATV-ben + videó Monitor: Magyar Péter botrányosan viselkedett az ATV stúdiójában. Elemzésünk leleplezi, hogyan omlott össze a "szeretetmáz", és mit árul el ez a dühkitörés a valódi jelleméről.