A betegeken spórolnának? Takács Péter a Tisza Párt és az egészségügyi megavállalatok kapcsolatáról + videó
2025. november 06., csütörtök 20:45
| Hír TV
A Tisza Párt gazdasági programjával kapcsolatos elszólások újabb nyugtalanító területet érintenek: az egészségügyet. Takács Péter egészségügyi államtitkár a Monitorban arra figyelmeztetett: ha a Tisza Párt eltörölné a különadókat, azzal a multik malmára hajtaná a vizet, és az emberek zsebéből venné ki a pénzt. Ma este ezt a súlyos vádat és a mögötte húzódó logikát elemezzük.
Kézzel szüretelnek a gazdák a Steigler dűlőben, alkezdődött a késői szüret a soproni borvidéken. A területen korábban már leszedték a zöld vertelinit, most pedig azokat a sorokat takarítják be, amelyeket tudatosan hagytak meg a késői érésre.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Tisza Párt adatszivárgási botránya mellett nem mehet el a kormány sem szó nélkül és nem politikai okokból, hanem nemzetbiztonsági okokból – jelentette ki Nagy János a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár kapcsán a Monitorban.