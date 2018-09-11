2018. szeptember 11.,
kedd, Teodóra napja

Vita

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2018. szeptember 11., kedd 21:50, frissítve: kedd 21:56

Orbán Viktor szerint bosszúra készülnek Magyarország ellen a bevándorláspárti képviselők. Vendégünk volt Kovács Zoltán kormányszóvivő.

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