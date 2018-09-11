2018. SZEPTEMBER 11., KEDD
MÛSORVÁLTOZÁS: A 23 ÓRÁS HÍREK UTÁN MEGISMÉTELJÜK ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK STRASBOURGI FELSZÓLALÁSÁT ÉS NEMZETKÖZI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁT.
LEZAJLOTT A VITA AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN A SARGENTINI-JELENTÉSRÕL. ORBÁN VIKTOR IS RÉSZT VETT ÉS FELSZÓLALT A STRASBOURGI ÜLÉSEN.
ORBÁN VIKTOR: AZ UNIÓ TÖRTÉNELMÉBEN ELÕSZÖR FORDUL ELÕ, HOGY ELÍTÉLIK A SAJÁT HATÁRÕREIKET.
ORBÁN: AZÉRT ÍTÉLIK EL MAGYARORSZÁGOT, MERT A MAGYAR EMBEREK ÚGY DÖNTÖTTEK, NEM LESZÜNK BEVÁNDORLÓORSZÁG.
ORBÁN: A SARGENTINI-JELENTÉS NEM ADJA MEG A TISZTELETET A MAGYAR EMBEREKNEK.
SZÁJER JÓZSEF: A JELENTÉS BOSSZÚ A TÖMEGES BEVÁNDORLÁST ELLENZÕ MAGYAR EMBEREKEN.
JÁRÓKA LÍVIA: AZ EP HITELÉT IS ALÁÁSÓ, ALAPTALAN VÁDASKODÁSOKAT TARTALMAZ A JELENTÉS A ROMÁKRÓL.
LMP: A KORMÁNY SÚLYOS HIBÁI MIATT NEM LEHET A MAGYAR EMBEREKET BÜNTETNI, EZÉRT AZ LMP NEM TÁMOGATJA A SARGENTINI-JELENTÉS ELFOGADÁSÁT.
IFJ. LOMNICI ZOLTÁN: AMI TÖRTÉNIK, AZ DURVA BEAVATKOZÁS A MAGYAR VISZONYOKBA M1.
ORBÁN: A FIDESZ MEG AKARJA REFORMÁLNI AZ EURÓPAI NÉPPÁRTOT.
EGYETÉRT A TÖMEGES BEVÁNDORLÁS OKOZTA VÁLSÁGHELYZET MEGHOSSZABBÍTÁSÁVAL A HONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG.
EMMI: SZERDÁIG IGÉNYELHETÕ AZ ISKOLÁKBAN A MÉHNYAKRÁK ELLENI VÉDÕOLTÁS A 12. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT ÉS 7. OSZTÁLYBA JÁRÓ LÁNYOKNAK.
4,4 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍT IDÉN A KORMÁNY GYEREKEK TÁBOROZTATÁSÁRA KÖZÖLTE RÉTVÁRI BENCE, AZ EMMI ÁLLAMTITKÁRA.
TÁLLAI ANDRÁS: IDÉN ÉS JÖVÕRE IS VÁRHATÓ NYUGDÍJPRÉMIUM, A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS VÁRHATÓAN EGÉSZ ÉVBEN 4% FELETT LEHET MAGYAR IDÕK.
AZONNALI, 15-20 SZÁZALÉKOS EMELÉST SÜRGETNEK A FUVAROZÓI ÉRDEKKÉPVISELETEK.
SZÁLLODASZÖVETSÉG: A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK BÕVÜLÉSE EMELTE A TURISZTIKAI TELJESÍTMÉNYEKET.
58,6 MRD FT-OT BIZTOSÍTOTT A KORMÁNY 32 SZAKRENDELÕ FEJLESZTÉSÉRE EMMI.
NFSI: TÖBB MINT TÍZMILLIÁRDOT FORDÍTANAK BUDAPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉSÉRE.
JUDITH SARGENTINI: AZ EP-NEK KÖTELESSÉGE FELLÉPNI A MAGYARORSZÁGI JOGSÉRTÉSEK ELLEN.
OSZTRÁK EU-ELNÖKSÉG: NEM KÖTHETÜNK KOMPROMISSZUMOT A DEMOKRÁCIA ÉS A JOGÁLLAMISÁG ÜGYÉBEN.
ELFOGULTNAK NEVEZTE A MAGYAR JOGÁLLAMISÁGI HELYZETRÕL SZÓLÓ KÜLÖNJELENTÉST RYSZARD LEGUTKO LENGYEL KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELÕ.
ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT AFGANISZTÁNBAN EGY AUTÓPÁLYÁN, TÜNTETÕK TÖMEGÉBEN, A TÁMADÁSBAN 22 EMBER MEGHALT, 23 MEGSEBESÜLT.
A PALESZTINOK NEMZETKÖZI BÜNTETÕBÍRÓSÁGHOZ FORDULNAK EGY CISZJORDÁNIAI BEDUIN FALU ÁTTELEPÍTÉSE MIATT.
MEGKEZDÕDÖTT AZ OROSZ TÁVOL-KELETEN AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEK LEGNAGYOBB HADGYAKORLATA, A VOSZTOK-2018.
AMERIKA SOHA NEM ADJA MEG MAGÁT A ZSARNOKSÁGNAK - HANGSÚLYOZTA DONALD TRUMP A SZEPTEMBER 11-I TERRORTÁMADÁSOK ÉVFORDULÓJÁN.
ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ NÉGYNAPOS LÁTOGATÁSRA SAN FRANCISCÓBA UTAZIK, AHOL FELSZÓLAL EGY KLÍMAKONFERENCIÁN.
53 BEVÁNDORLÓT TALÁLTAK A ROMÁN HATÁRRENDÉSZEK A NAGYLAKI ORSZÁGÚTI HATÁRÁTKELÕHELYEN, EGY ROMÁN RENDSZÁMÚ TEHERAUTÓBAN.
VIZSGÁLATOT KÉRNEK A ROMÁN SZOCIÁLDEMOKRATÁK A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK ÜGYÉBEN.
175 POLITIKUST GYILKOLTAK MEG EGY ÉV ALATT MEXIKÓBAN, ÉS 850 ERÕSZAKOS CSELEKMÉNYT KÖVETTEK EL POLITIKUSOK ELLEN.
105 FOGOLY SZÖKÖTT MEG EGY BÖRTÖNBÕL ÉSZAK-BRAZÍLIÁBAN, MIUTÁN ISMERETLENEK BEROBBANTOTTÁK A FÕBEJÁRATOT.
NÉGY JÁRMÛ ÜTKÖZÖTT A 10-ES FÕÚTON PILISSZENTIVÁN KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
66 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT P. SZABÓ ERNÕ ÚJSÁGÍRÓ, MÛVÉSZETTÖRTÉNÉSZ AZ ÚJ MÛVÉSZET CÍMÛ FOLYÓIRAT VEZETÕ SZERKESZTÕJE.
SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT EGY MOTOROS, AKI AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT HÉVÍZEN, A DOBOGÓMAJOR ELÕTTI SZAKASZON.
ELFOGTÁK A SZEXUÁLIS ERÕSZAKKAL GYANÚSÍTOTT AFGÁN FÉRFIT.
AZ OSZTRÁK RENDÕRÖK EGY FRANKFURTBA TARTÓ VONATON IGAZOLTATTÁK, MAJD LETARTÓZTATTÁK.
AZ AFGÁN FÉRFI JELENLEG KIADATÁSI ÕRIZETBEN VAN.
A BRFK VISSZAVONTA A KORÁBBAN KITÛZÖTT EGYMILLIÓ FORINTOS NYOMRAVEZETÕI DÍJAT.