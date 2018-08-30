Visszatérő

2018. augusztus 30.,
csütörtök, Rózsa napja

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2018. augusztus 30., csütörtök 20:15

Több mint 14 éve tűnt fel a Hír TV képernyőjén Bayer Zsolt. 2007-es távozása után most vendégként tért vissza a Péntek8 egykori műsorvezetője.

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