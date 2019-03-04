Vidéki élet

A NEMZETI MÚZEUM KERTJÉBEN MOND ÜNNEPI BESZÉDET ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A MÁRCIUS 15-EI NEMZETI ÜNNEPEN, JÖVÕ PÉNTEKEN KORMANY.HU.
KIVONULT AZ ELLENZÉK A PARLAMENTBÕL, A NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ FÕIGAZGATÓSÁG ÉPÜLETÉHEZ VONULTAK, TILTAKOZVA A 9 ÓRÁS MUNKAIDÕ ELLEN.
AZ ORSZÁGGYÛLÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA TÁMOGATTA PLESCHINGER GYULA ÚJBÓLI KINEVEZÉSÉT A JEGYBANK MONETÁRIS TANÁCSÁBA.
NVI: A VÁLASZTÓK ÁPRILIS 5-IG MEGKAPJÁK AZ ÉRTESÍTÉST ARRÓL, HOGY FELVETTÉK ÕKET AZ EP-VÁLASZTÁSRA A NÉVJEGYZÉKBE M1.
DEUTSCH TAMÁS: BRÜSSZEL BEVÁNDORLÁSPÁRTI TERVEINEK NAGYON IS SOK KÖZE VAN SOROS GYÖRGYHÖZ.
FIDESZ: GYURCSÁNY FERENCÉK VALÓDI PROGRAMJA AZ, HOGY A GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSA HELYETT A MIGRÁNSOK BETELEPÍTÉSÉT AKARJÁK TÁMOGATNI.
NYILVÁNTARTÁSBA VETTE AZ ELSÕ PÁRTOKAT A MÁJUS 26-I EURÓPAI PARLAMENTI EP-VÁLASZTÁSRA A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG.
AZ NVB ELUTASÍTOTTA A DK KIFOGÁSÁT A KORMÁNYZATI PLAKÁTOKKAL KAPCSOLATBAN.
A DK SZERINT TELJESEN NYILVÁNVALÓ, HOGY A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG IS A "PÁRTÁLLAM" RÉSZE.
HOLLIK ISTVÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGOT ZAVARJA A KORMÁNY VÁLASZA, MERT LELEPLEZTE BEVÁNDORLÁSPÁRTI TERVEIT.
BUDAI GYULA MINISZTERI BIZTOS: AZ EU LEGNAGYOBB ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSA AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS.
KOVÁCS ZOLTÁN: A MAGYAR EMBEREK VÉLEMÉNYE FONTOSABB A PÁRTFEGYELEMNÉL KOSSUTH RÁDIÓ.
KOPP MÁRIA INTÉZET A NÉPESEDÉSÉRT ÉS A CSALÁDOKÉRT: HÁROM ÉVE KITARTÓ A GYERMEKVÁLLALÁSI KEDV M1.
MEGSÉRÜLT EGY BRIT TURISTA, MIUTÁN LESZAKADT A MENNYEZET A LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉREN. - ÍRJA A MAGYAR NEMZET.
MEKH-SZÓVIVÕ: EGYRE TÖBBEN HASZNÁLNAK NAPENERGIÁT MAGYARORSZÁGON M1.
KSH: 5,5 MILLIÁRD EURÓ FELETT MARADT A KÜLKERESKEDELMI EXPORTTÖBBLET 2018-BAN.
ORBÁN VIKTOR: A TÖRÉST A NÉMET-MAGYAR POLITIKAI KAPCSOLATOKBAN A BEVÁNDORLÁS OKOZTA - WELT AM SONNTAG.
HEINZ-CHRISTIAN STRACHE OSZTRÁK ALKANCELLÁR: A BEVÁNDORLÁS NEM TUDJA MEGOLDANI A DEMOGRÁFIAI PROBLÉMÁT.
NETANJAHU: IZRAEL ÉS OROSZORSZÁG EGYÜTTMÛKÖDIK A KÜLFÖLDI FEGYVERESEK KIVONÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE CÉLJÁBÓL.
A LIBERÁLIS REFORMPÁRT NYERTE AZ ÉSZT PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT, A MINISZTERELNÖK KAJA KALLAS LEHET, EGYBEN Õ LEHET AZ ELSÕ NÕI KORMÁNYFÕ.
LEHALLGATÓ BERENDEZÉST TALÁLTAK A LEGNÉPSZERÛBB UKRÁN ELNÖKJELÖLT, VOLODMIR ZELENSZKIJ IRODÁJÁNÁL.
JOHN HICKENLOOPER, COLORADO ÁLLAM VOLT DEMOKRATA PÁRTI KORMÁNYZÓJA IS BEJELENTETTE, HOGY INDUL AZ ELNÖKJELÖLTSÉGÉRT A 2020-AS ELNÖKVÁLASZTÁSON.
TÖBB SZÁZ PALESZTIN ZARÁNDOK HAGYTA EL GÁZÁT, HOGY EGYIPTOMON KERESZTÜL MEKKÁBA ZARÁNDOKOLJON.
FERENC PÁPA: KUTATHATÓVÁ TESZIK A XII. PIUSSZAL KAPCSOLATOS LEVÉLTÁRI DOKUMENTUMOKAT.
SIKERES VOLT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK ÉS KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ HANOI CSÚCSTALÁLKOZÓJA - JELENTETTE KI JOHN BOLTON NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ.
LEGKEVESEBB 23 EMBER MEGHALT, MERT TORNÁDÓK CSAPTAK LE ALABAMA ÁLLAM DÉLKELETI RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN.
A SZENÁTUS IS MEGSZAVAZHATJA A TRUMP ÁLTAL KIHIRDETETT RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT ELUTASÍTÁSÁT.
MEGÉRKEZETT HÉTFÕN CARACASBA AZ ÖNMAGÁT JANUÁRBAN VENEZUELA IDEIGLENES ELNÖKÉVÉ KIKIÁLTÓ JUAN GUAIDÓ VENEZUELAI ELLENZÉKI VEZETÕ.
52 ÉVESEN ELHUNYT LUKE PERRY AMERIKAI SZÍNÉSZ, FORGATÓKÖNYVÍRÓ ÉS PRODUCER.
MEGHALT 49 ÉVES KORÁBAN KEITH FLINT, A PRODIGY ÉNEKESE - ÍRTA A THE INDEPENDENT.
AZ EGYÜTTES HIVATALOS INSTAGRAM-OLDALÁN KÖZÖLTE: A ZENÉSZ ÖNGYILKOS LETT.
REKORDSZÁMÚ, MINTEGY 230 MILLIÓ ZARÁNDOK LÁTOGATOTT EL IDÉN AZ ÉSZAK-INDIAI UTTAR PRADES ÁLLAMBAN TARTOTT KUMBH MELÁ ÜNNEPÉRE.
MEGKEZDTE A FÚRÁST A MARSON AZ INSIGHT ROBOTVAKONDJA.
HOLTTESTET TALÁLTAK SZOMBATON JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY KÜLTERÜLETÉN, A FÉRFI VALÓSZÍNÛLEG BÛNCSELEKMÉNY ÁLDOZATA LETT.
OKF: HALÁLOS BALESET TÖRTÉNT A BUDAÖRSI VASÚTÁLLOMÁSON.
13 ILLEGÁLIS MIGRÁNST TARTÓZTATTAK FEL A RENDÕRÖK HERCEGSZÁNTÓNÁL, A FÉRFIAK IRAKI, ILLETVE SZÍR ÁLLAMPOLGÁRNAK VALLOTTÁK MAGUKAT.
KÁBÍTÓSZER-TERMESZTÕ PÁRT TARTÓZTATTAK LE A RENDÕRÖK BUDAPESTEN, AKIKNEK A LAKÁSÁBAN 216 TÕ MARIHUÁNÁT TALÁLTAK.
TRAKTORRAL ÜTKÖZÖTT EGY TEHERAUTÓ NAGYVENYIMNÉL, A TEHERAUTÓ VEZETÕJE ÉLETÉT VESZTETTE, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.