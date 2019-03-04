2019. március 4.,
hétfő, Kázmér napja

Vidéki élet

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2019. március 4., hétfő 20:34, frissítve: hétfő 20:35

150 milliárd forint támogatást kapnak idén a kistelepülések a falusi életminőség javítására. Megállítja-e a Magyar Falu Program az elvándorlást? Vendégünk volt Gyopáros Alpár kormánybiztos.

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