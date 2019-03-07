2019. március 7.,
csütörtök, Tamás napja

Veszteség

Hír TV

2019. március 7., csütörtök 21:04, frissítve: csütörtök 21:11

A sertéshús export tilalmának részleges feloldását próbálja elérni a kormány Japánban. A sertéspestis miatt bevezetett szankciók ugyanis több 10 milliárdos károkat okoznak. Vendégünk Budai Gyula miniszteri biztos volt.

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