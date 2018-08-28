2018. augusztus 28.,
kedd, Ágoston napja

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Veszély

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2018. augusztus 28., kedd 21:00, frissítve: kedd 21:01

Szabadon adhatják vehetik a bankok az adósokkal szemben fennálló követelésüket - erről döntött az Európai Unió bírósága. Még nagyobb veszélyben a hitelkárosultak? Vendégünk volt Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselő.

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