2018. AUGUSZTUS 28., KEDD
SZIJJÁRTÓ PÉTER HIVATALÁBAN FOGADTA A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGY- ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓS MINISZTERÉT.
SZIJJÁRTÓ: AZ EU AKKOR TUD HOSSZÚ TÁVON ÚJRA VERSENYKÉPES LENNI, HA STRATÉGIAI KÉRDÉSEKBEN IS ÉRTELMES DÖNTÉSEKET HOZ.
AZ ÁSZ KOCKÁZATOSNAK TARTJA AZ ÁLLAMI SZERVEK TÚLKÖLTEKEZÉSÉT, MIVEL EDDIG 800 MILLIÁRD FT-TAL KEVESEBB UNIÓS FORRÁS ÉRKEZETT MAGYARORSZÁGRA.
GULYÁS GERGELY: GAZDASÁGI VERSENYELÕNYT JELENT A MÉRSÉKELT ENERGIAÁR ÉS A BIZTONSÁGOS ENERGIAELLÁTÁS.
RÉTVÁRI BENCE: AZ IDÉN 126 EZREN JUTNAK EL AZ ERZSÉBET-TÁBOROKBA, A PROGRAMOKRA 4,4 MRD FT TÁMOGATÁST AD A KORMÁNY.
EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTERE: A KORMÁNYNAK NEM FELADATA, HOGY MEGSZABJA A MAGYAR KULTÚRA IRÁNYAIT.
PM: ÁTALAKÍTJÁK A MUNKAÜGYI KÖZPONTOK MÛKÖDÉSÉT, A PILOT-PROGRAM CÉLJA, HOGY 50 EZER EMBERT VISSZAVEZESSENEK AZ ELSÕDLEGES MUNKAERÕPIACRA.
SZEPTEMBER 5-IG LEHET JELENTKEZNI AZ ÕSZI ÉRETTSÉGIKRE, A VIZSGÁK OKTÓBER 12-TÕL 29-IG TARTANAK KÖZÖLTE AZ OKTATÁSI HIVATAL.
19 M FT-RA BÍRSÁGOLTA A JEGYBANK A NÖVEKEDÉSI HITEL BANKOT A TÖBBI KÖZT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÉS HITELKOCKÁZAT-KEZELÉSI HIÁNYOSSÁGOK MIATT.
RÉTVÁRI BENCE: AZ UTOLSÓ TANKÖNYVCSOMAGOK IS MEGÉRKEZNEK MA AZ ALAPRENDELÉSEKBÕL AZ ISKOLÁKBA.
A PEDAGÓGUSOK ÓRASZÁMÁNAK CSÖKKENÉSÉT SZERETNÉ ELÉRNI A PEDAGÓGUSOK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE.
KATASZTRÓFAKOCKÁZATOT ÉRTÉKELÕ RENDSZER ÉPÜL KI 2019 VÉGÉRE 3 MILLIÁRD FORINT UNIÓS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL OKF.
TOVÁBB SZÛKÜLT A BÉROLLÓ, LEGJOBBAN AZ ALACSONY JÖVEDELMÛEKET FOGLALKOZTATÓ ÁGAZATOKBAN NÕTTEK A BÉREK MAGYAR HÍRLAP.
FELFÜGGESZTI A REGISZTRÁLT MENEDÉKKÉRÕKNEK SZÓLÓ OKTATÁSI PROGRAMJAIT A CEU A NAPOKBAN ÉLETBE LÉPETT BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓ MIATT.
ORBÁN VIKTOR MILÁNÓBAN TÁRGYALT MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTERREL, AHOL A MIGRÁCIÓS SZABÁLYOKRÓL FOLYTATTAK EGYEZTETÉST.
ORBÁN: AZ UNIÓ KÜLSÕ, TENGERI HATÁRAIT IS MEG KELL VÉDENI, ENNEK BIZONYÍTÁSA AZ OLASZ BELÜGYMINISZTER KÜLDETÉSE.
A MIGRÁCIÓ MEGOLDÁSÁRÓL TÁRGYALT ANDREJ BABIS CSEH MINISZTERELNÖK GIUSEPPE CONTA OLASZ KORMÁNYFÕVEL RÓMÁBAN.
BABIS: CSEHORSZÁG JAVASLATOT FOG ELÕTERJESZTENI A MIGRÁCIÓ MEGÁLLÍTÁSÁRA.
ELÍTÉLTE A NÉMET KANCELLÁR A CHEMNITZ-I TÜNTETÉSEKEN TÖRTÉNT ERÕSZAKOS CSELEKMÉNYEKET.
A SZLOVÉN BELÜGYMINISZTER CÁFOLTA, HOGY A HATÓSÁGOK RENDSZERESEN VISSZATOLONCOLJÁK A MENEDÉKKÉRÕKET.
SZOROSABB EGYÜTTMÛKÖDÉST SÜRGET AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM MEGERÕSÍTÉSÉBEN EMMANUEL MACRON.
NÉMETORSZÁG TÁMOGATJA HORVÁTORSZÁG CSATLAKOZÁSÁT A SCHENGENI ÖVEZETHEZ.
BRIT MINISZTERELNÖK: AZ SEM JELENTENÉ A VILÁG VÉGÉT, HA NAGY-BRITANNIA MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL LÉPNE KI JÖVÕRE AZ EURÓPAI UNIÓBÓL.
AZ UKRÁN ELNÖK UTASÍTOTTA A KÜLÜGYMINISZTÉRIUMOT, HOGY KÉSZÍTSE ELÕ AZ UKRÁN-OROSZ BARÁTSÁGI SZERZÕDÉS FELBONTÁSÁT.
OROSZORSZÁG ÉS SZÍRIA IS KÉSZÜLTSÉGBE HELYEZTE ERÕIT, VÁLASZUL A KÖZEL-KELETI ÁLLAM TÉRSÉGÉBEN TAPASZTALT AMERIKAI CSAPATFELVONULÁSRA.
VOSZTOK-2018 NÉVEN MINDEN EDDIGINÉL NAGYOBB HADGYAKORLATOT TART AZ OROSZ HADSEREG SZEPT. 11-15. KÖZÖTT 300 EZER KATONA RÉSZVÉTELÉVEL.
395 EMBERT VETTEK ÕRIZETBE A LONDONI KARIBI FESZTIVÁLON, AHOL EGY EMBERT MEGKÉSELTEK, HARMINC RENDÕR PEDIG MEGSEBESÜLT.
CSAKNEM SZÁZ VENEZUELAI MENEKÜLT TÉRT HAZA PERUBÓL A KORMÁNY ÁLTAL KÜLDÖTT REPÜLÕN, LEGTÖBBEN AZÉRT, MERT NEM TALÁLTAK MUNKÁT.
HALÁLRA GÁZOLT A VILLAMOS EGY EMBERT BUDAPESTEN, A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORON.
HÁROM JÁRMÛ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE SZOLNOK TÉRSÉGÉBEN, A 4-ES FÕÚTON, A BALESETBEN EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
TOMPÁNÁL FOGTÁK EL A FÉRFIT, AKINEK A TRÉLERÉRÕL ELSZABADULT PÓTKERÉK EGY 19 ÉVES NÕ HALÁLÁT OKOZTA.
SZABADLÁBRA HELYEZTÉK EVA REZESOVÁT, A SZLOVÁK NÕ 2012-BEN ITTASAN OKOZOTT BALESETET AZ M3-ASON, AMIBEN NÉGY EMBER MEGHALT.
REZESOVÁT A BÍRÓSÁG 9 ÉVRE ÍTÉLTE, DE JÓ MAGAVISELETE MIATT 6 ÉV UTÁN SZABADULT.
EMELKEDIK AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ IS 3 FORINTTAL DRÁGUL SZERDÁN.