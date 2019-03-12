2019. március 12.,
kedd, Gergely napja

Versenyben

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2019. március 12., kedd 20:30, frissítve: kedd 21:03

Meghirdették az idei Érték és Minőség Nagydíj pályázatot. Több mint 100 témakörében lehet jelentkezni a Kárpát-régió egész területéről. A stúdióban Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj ügyvezető igazgatója volt a vendégünk.

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