Versenyben

CSALÁDBARÁT MODELLT KELL ÉPÍTENI A MAGYAR GAZDASÁGBAN MONDTA ORBÁN VIKTOR AZ MKIK GAZDASÁGI ÉVNYITÓJÁN. A MINISZTERELNÖK EGYETÉRT AZZAL A JEGYBANKI TERVVEL, MISZERINT TOVÁBBRA IS 3% ALATT KELL TARTANI A DEFICITET. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG EGY TÍZMILLIÓS KÖZÖSSÉG MARAD, ÉS NEM FOGNAK IDE IDEGEN MUNKAERÕT BETELEPÍTENI. KORMÁNYFÕ: MAGYAR MODELLT KELL LÉTREHOZNI A GAZDASÁGI KIHÍVÁSOKRA, ÉS NEM ENGEDHETÕ MEG KILENGÉS A PÉNZÜGYEK TEKINTETÉBEN. 330 PONTBÓL ÁLLÓ VERSENYKÉPESSÉGI PROGRAMOT TESZ KÖZZÉ A MAGYAR NEMZETI BANK. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER LENGYEL KOLLÉGÁJÁVAL, JACEK CZAPUTOWICZCAL TÁRGYALT BUDAPESTEN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: A DÉL-KOREAI SK INNOVATION MÁRCIUSBAN INDULÓ, 239 MRD FT ÉRTÉKÛ BERUHÁZÁSA EZER ÚJ MUNKAHELYET TEREMT KOMÁROMBAN. TOROCZKAI LÁSZLÓ PÁRTELNÖK VEZETI MI HAZÁNK MOZGALOM EP-LISTÁJÁT, A MÁSODIK HELYRE DÚRÓ DÓRA ELNÖKHELYETTES KERÜL. KSH: 3,7% VOLT A MUNKANÉLKÜLISÉG TAVALY NOVEMBER ÉS IDÉN JANUÁR KÖZÖTT, A FÉRFIAK KÖRÉBEN NÕTT, A NÕK MUTATÓI VISZONT JAVULTAK. MEGKEZDÕDÖTT A MAGYAR FALU PROGRAM, KÉT-HÁROM HETENTE NYÍLNAK ÚJABB PÁLYÁZATOK KISTELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉRE MAGYAR NEMZET. HORVÁTH ILDIKÓ SZAKÁLLAMTITKÁR: A TERVEZHETÕ BEAVATKOZÁSOK VÁRÓLISTÁJÁNAK CSÖKKENTÉSE AZ INTÉZMÉNYEK ELKÖTELEZETT MUNKÁJÁT MUTATJA ECHO TV. LEMOND PARLAMENTI MANDÁTUMÁRÓL A JOBBIKBÓL TEGNAP KILÉPETT HEGEDÛS LÓRÁNTNÉ. HIDVÉGHI BALÁZS FIDESZ-SZÓVIVÕ: DOBREV KLÁRA SZEMREBBENÉS NÉLKÜL MEGSZAVAZNÁ AZ ÖSSZES BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTI JAVASLATOT. MABISZ: MÁRCIUS 1-JÉN ÉJFÉLIG KELL RENDEZNI A KGFB-DÍJAKAT. 5 FORINTTAL EMELKEDETT A BENZIN ÉS 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK ELISMERÉSÉT FEJEZTE KI AZ ETIÓP ÁLLAMNAK AZÉRT, AMIT AZ AFRIKAI ORSZÁGBAN TARTÓZKODÓ KÖZEL EGYMILLIÓ MENEKÜLTÉRT TESZ. LAURA CODRUTA KÖVESIT TÁMOGATJA AZ EP ILLETÉKES BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI FÕÜGYÉSZI TISZTSÉGRE. HELIKOPTER-BALESETBEN MEGHALT RABINDRA ADIKARI NEPÁLI TURISZTIKAI MINISZTER. NAGYSZABÁSÚ HADGYAKORLATOT KEZDETT A TÖRÖK HADITENGERÉSZET A FEKETE-, AZ ÉGEI- ÉS A FÖLDKÖZI-TENGEREN. PEDOFÍLIA VÁDJÁVAL ÕRIZETBE KERÜLT AUSZTRÁLIÁBAN GEORGE PELL BÍBOROS, AKI KORÁBBAN A VATIKÁN KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYEIÉRT FELELT A SZENTSZÉKI KÚRIÁN. OROSZ NEMZETI ÛRKÖZPONT LÉTREHOZÁSÁT RENDELTE EL VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK. LELÕTT KÉT INDIAI HARCI REPÜLÕGÉPET A PAKISZTÁNI LÉGIERÕ, KÉT INDIAI PILÓTÁT ELFOGTAK, TÖBBEN MEGHALTAK. TÛZ ÜTÖTT KI KAIRÓ FÕPÁLYAUDVARÁN, LEGKEVESEBB 25 EMBER MEGHALT, 50 MEGSÉRÜLT. A KAIRÓI FÕPÁLYAUDVARON TÖRTÉNT KATASZTRÓFA UTÁN LEMONDOTT AZ EGYIPTOMI KÖZLEKEDÉSI MINISZTER. ISMERETLENEK HATOLTAK BE ÉSZAK-KOREA MADRIDI NAGYKÖVETSÉGÉRE MÉG MÚLT HÉTEN, AHOL ÓRÁKON ÁT FOGVA TARTOTTÁK A SZEMÉLYZET TAGJAIT. A MADRIDI ÉSZAK-KOREAI NAGYKÖVETSÉGRE BEHATOLÓK TÖBB INFORMATIKAI ESZKÖZT IS ELLOPTAK AZ ÉPÜLETBÕL - EL CONFIDENCIAL INTERNETES LAP. BARÁTJÁNAK NEVEZTE KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕT DONALD TRUMP TWITTER-ÜZENETÉBEN. MUHAMMADU BUHARI HIVATALBAN LEVÕ ÁLLAMFÕ NYERTE AZ ELNÖKVÁLASZTÁST NIGÉRIÁBAN. SEMMISNEK MONDTA KI A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT KIHIRDETÉSÉT AZ AMERIKAI KÉPVISELÕHÁZ. TÖBB MINT HATVAN EMBER TÛNT EL EGY ILLEGÁLIS ARANYBÁNYA BEOMLÁSAKOR INDONÉZIÁBAN. ANTWERPENBEN A FIATAL GYEREKEK MINDÖSSZE NEGYEDE BELGA SZÁRMAZÁSÚ, A TÖBBI BEVÁNDORLÓ HÁTTÉRREL RENDELKEZIK ÍRJA A BREITBART. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK SZERINT "ELJÖTT AZ IDÕ", HOGY A BRIT VEZETÕK ELDÖNTSÉK, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG HOGYAN KÍVÁN KILÉPNI AZ EURÓPAI UNIÓBÓL. THERESA MAY: AZ EU-ÁLLAMPOLGÁROK JOGAI MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT ESETÉN IS GARANTÁLTAK. A BRIT MUNKÁSPÁRT TÁMOGATNA EGY ÚJABB NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉST NAGY-BRITANNIA EU-TAGSÁGÁRÓL. UNICEF: EGY SZÍRIAI MENEKÜLTTÁBORBAN AZ IDÉN 12 GYEREK HALT MEG A ROSSZ KÖRÜLMÉNYEK MIATT. MÁRCIUS 5-ÉN TEMETIK TANDORI DEZSÕ KOSSUTH- ÉS JÓZSEF ATTILA DÍJAS ÍRÓT A FIUMEI ÚTI NEMZETI SÍRKERT RAVATALOZÓJÁBAN. EMBERÖLÉS GYANÚJA MIATT EGY HÓNAPRA ELRENDELTE A KECSKEMÉTI JÁRÁSBÍRÓSÁG EGY 64 ÉVES KECSKEMÉTI FÉRFI LETARTÓZTATÁSÁT. KÉT BALESET TÖRTÉNT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN BAGNÁL SZERDA DÉLUTÁN, 7-EN MEGSÉRÜLTEK; NYÍREGYHÁZA FELÉ LEZÁRTÁK AZ AUTÓPÁLYÁT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT NYÍREGYHÁZÁN A FÉNYES UTCA ÉS A CIFRASOR KERESZTEZÕDÉSÉBEN, EGY EMBER SÚLYOSAN, KETTEN KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLTEK.