2018. november 5.,
hétfő, Imre napja

Vélemény

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2018. november 5., hétfő 21:14, frissítve: hétfő 21:21

Újabb nemzeti konzultációt indított a kormány. Ezúttal gyermeket nevelő családok támogatásáról szólnak a kérdőívek, melyet már a héten postáznak. Novák Katalin családügyi államtitkár volt a vendégünk.

 

 

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