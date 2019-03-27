KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.
A BUDAPESTI REPÜLÕTÉREN ELFOGOTT SZÍR TERRORISTA AZT ÁLLÍTOTTA AZ ELFOGÁSAKOR, HOGY GÖRÖG TITKOS ÜGYNÖK MAGYAR NEMZET.
NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA A SZEVIÉP VOLT VEZÉRIGAZGATÓJA, BARANYI SÁNDOR, HOGY A CÉG MELYIK HÁZAT ÚJÍTOTTA FEL UJHELYI ISTVÁNNAK.
CSÕDÖT MONDOTT AZ ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS ÚJPESTEN, MIUTÁN VÁRATLANUL VISSZALÉPETT SZALMA BOTOND POLGÁRMESTERJELÖLTJÜK ORIGO.HU.
TÁMOGATTA PATAI MIHÁLY JEGYBANKALELNÖKI KINEVEZÉSÉT AZ ORSZÁGGYÛLÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA.
ELADJA A BÁLNA BUDAPEST KERESKEDELMI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONTOT AZ ÁLLAMNAK A FÕVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 11,2 MRD FT-ÉRT.
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JÓVÁHAGYTA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETÕ FÓRUM MÛKÖDÉSI RENDJÉT, ÉS MEGVÁLASZTOTTÁK A TAGJAIT.
ORBÁN VIKTOR HIVATALOS LÁTOGATÁSRA A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG FÕVÁROSÁBA UTAZOTT SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERREL.
A KÉTNAPOS LÁTOGATÁSON A MAGYAR DELEGÁCIÓ MEGBESZÉLÉST FOLYTAT A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉVEL, A PARLAMENT ELNÖKÉVEL ÉS A KORMÁNYFÕVEL.
DOBREV KLÁRA DK-S EP-LISTAVEZETÕ: AZ EURÓPAI UNIÓ VESSEN KI ADÓT A MULTINACIONÁLIS CÉGEKRE!
FIDESZ: GYURCSÁNYNÉ MÁR MEGINT BRÜSSZELNEK KAMPÁNYOL.
ÁDER JÁNOS BOSTONBA UTAZIK A MASSACHUSETTSI MÛSZAKI EGYETEMRE, AHOL A KLÍMAVÁLTOZÁST VIZSGÁLÓ KUTATÓKKAL FOLYTAT MEGBESZÉLÉST.
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HOLNAP FELSZÓLAL AZ ENSZ-KÖZGYÛLÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL FOGLALKOZÓ VITÁJÁN NEW YORKBAN.
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SZINTE MINDEN MEGYÉBEN CSÖKKENT A BETÖLTETLEN FOGORVOSI KÖRZETEK SZÁMA, A FÕVÁROSBAN VISZONT EMELKEDETT MAGYAR HÍRLAP.
MÁRCIUS VÉGÉIG LEDOLGOZZA AZ ELMARADÁST A KUKAHOLDING, AZ ÜGYFELEK EZENTÚL NEGYEDÉVENTE EGY SZÁMLÁT KAPNAK MAGYAR NEMZET.
ELFOGADTA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS A BRFK 2018-AS BESZÁMOLÓJÁT.
A BESZÁMOLÓ SZERINT AZ ELMÚLT KILENC ÉVET TEKINTVE TAVALY VOLT A LEGALACSONYABB A BÛNCSELEKMÉNYEK SZÁMA BUDAPESTEN.
KORRUPCIÓTÖRTÉNETI MÚZEUMOT NYITNA BUDAPESTEN MEGVÁLASZTÁSA ESETÉN PUZSÉR RÓBERT FÜGGETLEN FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLT.
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SOLTÉSZ MIKLÓS ÁLLAMTITKÁR: KÖZEL 67 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍTANAK KATOLIKUS ÓVODÁK ÉS BÖLCSÕDÉK ÉPÍTÉSÉRE.
EGY ÉVVEL A RAJT ELÕTT, JÚNIUS 12-ÉN KEZDÕDIK A 2020-AS LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG JEGYIGÉNYLÉSI FOLYAMATA.
A MOL BRUTTÓ 6 FORINTTAL EMELI A 95-ÖS BENZIN, ÉS 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN.
ÕRIZETBE VETTEK BÉCSBEN EGY 42 ÉVES IRAKI FÉRFIT, AKIT TERRORTÁMADÁSOKKAL VÁDOLNAK.
MAFNRED WEBER NÉPPÁRTI FRAKCIÓVEZETÕ: VEGYE NAPIRENDRE AZ EURÓPAI TANÁCS A MAGYAR ÉS A LENGYEL HETES CIKKES ELJÁRÁSOK ÜGYÉT!
UNIÓS BIZTOS: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG AGGODALMÁT FEJEZI KI A HAJLÉKTALANOKKAL SZEMBENI MAGYARORSZÁGI BÁNÁSMÓD MIATT.
A TERRORIZMUS VÁDJÁVAL ELÍTÉLT SZÉKELYEK ÁPRILIS ELEJI SZABADON BOCSÁTÁSÁBAN BÍZIK KISEBBSÉGI JOGVÉDÕ INTÉZET.
DÁNIA TÁMOGATJA SVÉDORSZÁG JAVASLATÁT, HOGY A DZSIHADISTÁK ELÍTÉLÉSÉRE NEMZETKÖZI KÜLÖNBÍRÓSÁGOT HOZZANAK LÉTRE.
AZ UNIÓPÁRTI BRITEK MEGÉRDEMLIK, HOGY LONDON RÉSZT VEGYEN A MÁJUS VÉGI EP-VÁLASZTÁSOKON MONDTA DONALD TUSK, AZ EURÓPAI TANÁCS ELNÖKE.
A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI KILÉPÉSTÕL A BREXIT TÖRLÉSÉIG TERJED AZ ALTERNATÍV INDÍTVÁNYOK SORA A BRIT ALSÓHÁZBAN.
THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ KÉSZ LEMONDANI A TÁRGYALÁSOK KÖVETKEZÕ SZAKASZA ELÕTT.
JÖVÕRE IS FOLYTATÓDIK AZ UNIÓS ISKOLAGYÜMÖLCS-, ISKOLAZÖLDSÉG- ÉS ISKOLATEJPROGRAM KÖZÖLTE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG.
AZ EURÓPAI PARLAMENT JÓVÁHAGYTA A MÛANYAGHULLADÉK MENNYISÉGÉNEK VISSZASZORÍTÁSÁT CÉLZÓ SZABÁLYOKAT.
10 ÉV BÖRTÖNRE EGY LITVÁN BÍRÓSÁG DMITRIJ JAZOV MARSALLT, AZ UTOLSÓ SZOVJET VÉDELMI MINISZTERT KATONAI ÉS EMBERIESSÉG ELLENI BÛNTÉNYEK MIATT.
MEGHOSSZABBÍTJA AZ EU A FÖLDKÖZI-TENGERI SOPHIA MISSZIÓT, EGYÚTTAL FELFÜGGESZTI AZ UTÓBBI ÉVEKBEN MENEDÉKKÉRÕK TÍZEZREIT KIMENTÕ HAJÓK JÁRÕRÖZÉSÉT.
KÉNYSZERLESZÁLLÁST HAJTOTT VÉGRE EGY BOEING 737 MAX REPÜLÕGÉP FLORIDÁBAN HAJTÓMÛHIBA MIATT. A GÉPEN NEM VOLTAK UTASOK, SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT.
LEZUHANT EGY KAZAH KATONAI HELIKOPTER SZERDÁN A DÉLI FEKVÉSÛ KIZILORD MEGYÉBEN, A FEDÉLZETEN LÉVÕ TIZENHÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.
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ÚJABB RAKÉTATÁMADÁS ÉRTE IZRAELT A GÁZAI ÖVEZETBÕL, A VASKUPOLA VÉDELMI RENDSZER KIVÉDTE A TÁMADÁST.
LÉGICSAPÁST ÉRT EGY KÓRHÁZ BEJÁRATÁNÁL LEVÕ BENZINKUTAT JEMENBEN, HÉT EMBER MEGHALT, KÖZTÜK NÉGY GYEREK.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÖT ÉVEN BELÜL ISMÉT ÛRHAJÓSOKAT - KÖZTÜK EGY NÕT - KÜLDENE A HOLDRA - JELENTETTE BE MIKE PENCE AMERIKAI ALELNÖK KEDDEN.
EGYMILLIÁRD DOLLÁRT FORDÍT A PENTAGON KERÍTÉSÉPÍTÉSRE A MEXIKÓI HATÁRON - KÖZÖLTE PATRICK SHANAHAN ÜGYVEZETÕ VÉDELMI MINISZTER.
ÁRAMSZÜNET SÚJTOTTA SZÉLES KÖRBEN VENEZUELÁT, DACÁRA ANNAK, HOGY ELÕZÕ NAP MÁR FOLYAMATBAN VOLT AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÁS VISSZAÁLLÍTÁSA.
DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK FELSZÓLÍTOTTA OROSZORSZÁGOT, HOGY VONJA KI CSAPATAIT VENEZUELÁBÓL.
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GÁZPISZTOLLYAL LÖVÖLDÖZTEK ESTE A FÕVÁROSI TERÉZ KÖRÚT ÉS ARADI UTCA SARKÁN, A GYANÚSÍTOTTAKAT SAJTÓINFORMÁCIÓK SZERINT ELFOGTÁK.
LETARTÓZTATTÁK AZ ÉLETTÁRSÁT LESZÚRÓ, MAJD FELDARABOLÓ JÁSZLADÁNYI NÕT.
LESZAKADT A NYUGATI PÁLYAUDVAR EGYIK PERONJA FÖLÖTTI TETÕSZERKEZET EGY RÉSZE, A BUDAPEST-CEGLÉD VONALON 20-30 PERCCEL MEGHOSSZABBODOTT A MENETIDÕ.
ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK AZT A FÉRFIT, AKI 2017-BEN RÁGYÚJTOTTA A HÁZAT EGY FÉRFIRA ÉS 3 GYEREKÉRE MEZÕCSÁTON.
HALÁLRA GÁZOLT EGY ÚTTESTEN SÉTÁLÓ FÉRFIT EGY KAMION AZ M7-ES SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKASZÁN, A BALATON FELÉ VEZETÕ OLDALON HAJNALBAN.
BKK: EGYIRÁNYÚSÍTJÁK A PASARÉTI UTAT A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORTÓL A GÁBOR ÁRON UTCÁIG - A PASARÉTI TÉR FELÉ - FELÚJÍTÁS MIATT.
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