2019. március 27.,
szerda, Hajnalka napja

Vasszigor

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2019. március 27., szerda 20:27, frissítve: szerda 20:34

Ausztrália már 18 évvel ezelőtt megmutatta, hogy a migráció megállítható-mondja Mark Higgie. A canberrai kormány bevándorláspolitikájáról Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök migrációs főtanácsadóját kérdeztük.

 

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