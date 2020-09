Varga Judit: Olyan álláspont kezd kibontakozni, ami már egy jó irányban való lépést mutat

951 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 20 450-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 krónikus beteg, így a halottak száma 702 főre emelkedett, 4644-en pedig már meggyógyultak. Nehezebb a védekezés a koronavírus-járvány második hullámában, mert a gócpontok helyett már közösségi terjedésről lehet beszélni - jelentette ki az országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Müller Cecília elmondta, a legfontosabb, hogy aki légúti tüneteket észlel magán, vagy láza van, semmiképp ne menjen közösségbe. Csaknem egy hete megközelíti az ezret a napi új fertőzöttek száma, tehát a koronavírus-járvány második hullámának felszálló szakaszában vagyunk - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs. A járványügyi készültségi időszaka alatt több mint egymillió esetben ellenőrizte a hatósági házi karantén betartását a rendőrség - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Leginkább Nyugat-Magyarországon emelkedik a szennyvízben a vírus örökítőanyaga - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján a koronavirus.gov.hu. Pécsett már 6 általános és középiskolában találtak koronavírus fertőzöttet. Van, ahol pedagógusnak, van ahol diáknak lett pozitív a tesztje. Már 38 fertőzöttet azonosítottak a szegedi börtönben - tájékoztatott a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. „Fel kell készülnünk arra, hogy ezt a válságot - hacsak gyökeresen nem változtatunk eddigi életmódunkon - újabb, és akár a Covidnál jóval súlyosabbak követhetik" - figyelmeztetett Áder János köztársasági elnök. Omladozó, romos házakból felügyelték Bíró László egykori cégét - erre hívta fel a figyelmet a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István emlékeztetett, hogy a baloldal szerencsi jelöltje strómanoknak játszotta át az egyik cégét, hogy ne kelljen kifizetni a dolgozókat. Bíró Lászlónak nincsen helye a törvényhozásban - ezt mondták zsidó vezetők a Magyar Nemzetnek. A baloldalnak fel kellene mondani a Jobbikkal való együttműködést addig, amíg nem késő - mondta az Origónak a Habsburg Történeti Intézet igazgatója. A bírósághoz fordult az MSZP újjáalakult Pest megyei szervezetének új elnöke, Kunhalmi Ágnesnek az ATV-ben tett kijelentései miatt - értesült a Hír TV. Kovács Barnabás azt sérelmezi, hogy Kunhalmi egy hete - élő adásban - Fidesz-bérencnek nevezte őket. A családalapítás előtt állók számíthatnak az állam, és azon keresztül a többi magyar ember segítségére - hangsúlyozta az október 1-jétől hivatalba lépő családokért felelős tárca nélküli miniszter a Mandiner online kiadásában megjelent interjúban. Az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolására indított „Tisztítsuk meg az országot!” elnevezésű program első ütemére 13 milliárd forintot biztosít a kormány – mondta Boros Anita, az ITM államtitkára. Közös nyilatkozatban áll ki a korrupció elleni fellépés és a magyar jogállamiság mellett a Belügyminisztérium, az ÁSZ, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, az Országos Bírósági Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság,a Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal. Magyarország az Ukrajnával való jószomszédi kapcsolatok helyreállításában érdekelt, mert a kialakult helyzet nem jó egyik országnak, illetve a kárpátaljai magyar kisebbségnek sem - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter Ungváron. A kárpátaljai magyar közösség a jövőben is számíthat a magyar kormány feltétlen támogatására, mert egymás nélkül sem a kisebbség, sem az anyaország nem tud erős, sikeres és teljes lenni -mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Beregszászon. Orbán Viktor magyar, Andrej Babis cseh és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben tárgyalnak az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel. Afgán illegális bevándorlók 27 fős csoportja próbált kedd este a zöld határon Romániából Magyarországra jutni - tájékoztatott honlapján a román határrendészet. A dél-franciaországi Marseille partjaihoz szállít 125, a Földközi-tengeren felvett migránst a Sea-Eye német civil szervezet Alan Kurdi nevű hajója, miután Olaszország, Málta és Németország sem vállalta, hogy befogadja őket. A tagállamok felelőssége, szolidaritása és a humanitárius kötelezettségek teljesítése áll az Európai Bizottsága új migrációs és menekültügyi paktumjavaslata középpontjában, amelyet a testület elnöke mutatott be Brüsszelben. Magyarország álláspontja szerint erős külső határvédelemre van szükség, fokozni kell az együttműködést a migrációs származási országokkal, továbbá nem a bajt kell Európába hozni, hanem arra kell törekedni, hogy helyben segítsünk - mondta Hidvéghi Balázs. Az európai uniós menekültügyi rendszer újraszervezésére vonatkozó javaslat lépés a helyes irányba - jelentette ki Karl Nehammer osztrák belügyminiszter. Szlovákia álláspontja a migráció kérdésében egyértelmű, továbbra is elutasítja a menedékkérők kötelező szétosztását - így reagált Martin Klus szlovák külügyi államtitkár az Európai Bizottság új migrációs és menekültügyi paktumjavaslatára. Újranyitották a párizsi Eiffel-tornyot a korábbi bombafenyegetést követően, miután a rendőrség nem talált semmilyen robbanószerkezetet - jelentette a Reuters hírügynökség. Már 31,4 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 968 ezer, a gyógyultaké pedig 21,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, szerdára csaknem 3 és fél ezer új beteget és megint sok halálos áldozatot regisztráltak, a járvány kezdete óta a betegségben elhunytak száma már meghaladta a 3700-at. Romániában ismét megdőlt az egy nap alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzések rekordja szerdán, amikor 1767 új esetről számolt be a stratégiai kommunikációs törzs. Három napra felfüggesztik az óralátogatást azokban a romániai iskolákban, amelyekben szavazókörök fognak működni a szeptember 27-i önkormányzati választásokon. Különböző országokból több mint ezer ember csoportos pert indított az osztrák kormány ellen a koronavírus-járvány kezelésének szerintük rossz módja miatt a népszerű ausztriai Ischgl-síterepen. Elmarad a februári bécsi operabál a koronavírus-világjárvány miatt - jelentették be a szervezők. A járvány kezdete óta a második legtöbb új fertőzöttet regisztrálták Szlovéniában, de Horvátországban is növekedett a napi új esetek száma. A lengyelországi Lublinban működő egyik biotechnológiai cég előállította a koronavírus-fertőzésből felgyógyultak vérplazmájából kivont immunoglobulinokat tartalmazó, a maga nemében első ilyen gyógyzsert, melynek tesztelését októberben kezdik el. Karanténba vonul Heiko Maas német külügyminiszter, mert koronavírus-fertőzöttet találtak a közvetlen környezetében. Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 6431-gyel 1 122 241-re emelkedett. Letette a hivatali esküt Minszkben a vitatott körülmények között újraválasztott Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök - közölte a BelTA fehérorosz hírügynökség. Azonnali polgári engedetlenségre szólított fel a fehérorosz ellenzék válaszul arra, hogy Aljakszandr Lukasenko elnök letette a hivatali esküt, dacára az ellene hetek óta tartó tiltakozásoknak. A német szövetségi kormány nem ismeri el Aljakszandr Lukasenkot Fehéroroszország elnökének - jelentették be Berlinben. A szerdán újból beiktatott Aljakszszandr Lukasenko nem tekinthető legális elnöknek - szögezték le a lengyel külügyi tárca. Vízágyúval oszlatta a fehérorosz rendőrség Minszkben az Aljakszandr Lukasenko elnök aznapi váratlan beiktatása ellen tüntető tömeget. Kiengedték a berlini Charité kórházból Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust, akit súlyos mérgezés gyanújával szállítottak Németországba augusztus 22-én. Halálos baleset történt az 53-as főúton, Dunatetétlen közelében - közölte a rendőrség. Hétfőtől újra járható a debreceni Vértesi úti vasúti átjáró, mert befejeződött a Debrecen-Füzesabony (108-as számú) vasútvonal korszerűsítésének részeként végzett átépítése - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A biztonságos közlekedés érdekében sűrűbben indított járatokkal készül a Budapesti Közlekedési Központ a csütörtökön a Puskás Arénában megrendezendő Európai Szuperkupa labdarúgó-mérkőzésre - tájékoztatott a BKK. Az Európai Kézilabda Szövetség végleges döntése értelmében egy mérkőzésen dől el a szlovén RK Trimo Trebnje és a Balatonfüredi KSE párharca a férfi Európa-liga-selejtező második fordulójában. Férfi kézilabda BL: Lomza Vive Kielce (lengyel) - MOL-Pick Szeged 26:23 Női kézilabda NB I: Siófok KC-Győri Audi ETO KC 21:30 Férfi röplabda BL: Fino Kaposvár-Erzeni Shijak (albán) 3:0