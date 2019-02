Vanó Renáta: a beadás után öt nappal hitelesíteni is kell a jelentkezéseket

Apró technikai problémák adódtak az új e-felvételi rendszerben, ezért hosszabbította meg az oktatási hivatal a jelentkezési határidőt a szeptemberi főiskolai és egyetemi felvételikhez most vasárnapig, mondta el Földi Kovács Andreának Vanó Renáta az oktatási hivatal főosztályvezetője. Jogszabály kötelez minket arra, hogyha a legkisebb fennakadás is történik hosszabítani kell a határidőn, amit meg is tettünk, de nagyon fontos, hogy öt nappal később, legkésőbb február 22-éig a jelentkezőknek jelentkezésüket hitelesíteniük kell – hívta fel a figyelmet.

