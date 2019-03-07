2019. március 7.,
csütörtök, Tamás napja

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2019. március 7., csütörtök 21:00, frissítve: csütörtök 21:00

Nyugalomra int a miniszterelnök a Fidesz-Néppárt vitában. Közben a kormány családtámogatási kampányra cseréli a Juncker plakátokat. Erről és a családpolitikai támogatások újabb részleteiről is kérdeztük Novák Katalint.

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