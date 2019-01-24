2019. január 24.,
csütörtök, Timót napja

Utolsó tánc

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2019. január 24., csütörtök 21:35, frissítve: csütörtök 22:17

Nem vesz részt a Magyarországról szóló brüsszeli vitán a kormány. Az okokról Takács Szabolcs európai ügyekért felelős államtitkárt kérdeztük.

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