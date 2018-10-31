Űrstratégia

2018. OKTÓBER 31., SZERDA
ORBÁN VIKTOR: TISZA ISTVÁN NEM BÚJT MÁSOK MÖGÉ, NEM MENEKÜLT KÜLFÖLDRE, NEM ÁRULT EL SENKIT, HANEM VÁLLALTA A SORSÁT.
FELJELENTETTE A FIDESZ DEMETER MÁRTA LMP-S KÉPVISELÕT HIVATALI VISSZAÉLÉS ÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL VALÓ VISSZAÉLÉS MIATT.
BÖRÖCZ LÁSZLÓ: DEMETER OLYAN KATONAI ADATOKAT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA, MELYEK AZ ENSZ CIPRUSI MISSZIÓJÁRÓL SZÓLNAK, ÉS 30 ÉVIG TITKOSAK.
A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÁTVETTE A ZÖLD HÍD KFT.-TÕL A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS IRÁNYÍTÁSÁT KÖZÖLTE POGÁCSÁS TIBOR ÖNKORMÁNYZATI ÁLLAMTITKÁR AZ M1-EN.
A KORMÁNY 26,4 MRD FT-OT BIZTOSÍT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA MAGYAR KÖZLÖNY.
PÁRBESZÉD: MIVEL A KORMÁNY FINANSZÍROZÁSÁVAL INDULT ÚJRA A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, A LAKOSSÁG KÉTSZER FIZETI MEG A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJÁT.
10 MILLIÁRDOS PÁLYÁZATI KERET NYÍLT A KISGYERMEKET NEVELÕK MUNKAVÁLLALÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA.
ÉVEKEN ÁT DUPLA FIZETÉST BIZTOSÍTOTTAK MAGUKNAK A DEBRECENI EGYETEM IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZETÉNEK MUNKATÁRSAI 24.HU.
A DEBRECENI EGYETEM VISSZAUTASÍTJA A 24.HU CIKKÉBEN LEÍRTAKAT, ÉS VIZSGÁLJA A JOGI LÉPÉSEK LEHETÕSÉGÉT.
MUNKACSOPORTOT HOZ LÉTRE A KORMÁNY AZ EURÓPAI HATÁRREGISZTRÁCIÓS ÉS UTASINFORMÁCIÓS RENDSZER KOORDINÁLÁSÁRA.
INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER: NEM KERÜL ÚJRA NAPIRENDRE A VASÁRNAPI BOLTZÁR KÉRDÉSE.
BAKONDI GYÖRGY: ÚJRA A MIGRÁNSOK CÉLPONTJÁVÁ VÁLHAT A MAGYAR HATÁR A BOSNYÁK-HORVÁT HATÁR SZIGORÍTOTT ÕRIZETE MIATT.
JOBBIK: CSATLAKOZNI KELL AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ!
LEZUHANT EGY KATONAI HELIKOPTER AFGANISZTÁNBAN, A FEDÉLZETEN TARTÓZKODÓ 25 EMBER MEGHALT.
BOMBA ROBBANT AZ OROSZ NEMZETBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG SZÉKHÁZÁBAN ARHANGELSZKBEN, EGY EMBER MEGHALT, HÁROM SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT.
EGY 17 ÉVES HELYI LAKOS KÖVETTE EL AZ ARHANGELSZKI ROBBANTÁST, Õ IS MEGHALT A MERÉNYLETBEN.
A ROBBANTÁST TERRORTÁMADÁSNAK MINÕSÍTETTÉK.
ÚJABB SZÁZ JÁRATOT TÖRÖLTEK A BRÜSSZELI REPÜLÕTÉREN A CSOMAGKEZELÕK MÚLT HÉT CSÜTÖRTÖKÖN KEZDÕDÖTT SZTRÁJKJA MIATT.
PHENJAN A JELEK SZERINT ATOMLÉTESÍTMÉNYEIT VIZSGÁLÓ KÜLFÖLDI ELLENÕRÖK LÁTOGATÁSÁRA KÉSZÜL KÖZÖLTE A DÉL-KOREAI HÍRSZERZÉS.
AZ ISTENKÁROMLÁSÉRT HALÁLRA ÍTÉLT KERESZTÉNY NÕ AZONNALI SZABADLÁBRA HELYEZÉSÉT RENDELTE EL A PAKISZTÁNI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG.
A NÕ 2010 ÓTA VOLT HALÁLSORON, MUZULMÁN MUNKATÁRSNÕI VÁDOLTÁK MEG AZZAL, HOGY TISZTELETLENÜL BESZÉLT MOHAMED PRÓFÉTÁRÓL.
GYALOGOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTTA FEL MAGÁT EGY BÖRTÖNALKALMAZOTTAKAT SZÁLLÍTÓ KISBUSZ MELLETT AFGANISZTÁNBAN.
A MERÉNYLETBEN HAT EMBER MEGHALT, NYOLCAN MEGSEBESÜLTEK.
MEGTALÁLTÁK AZ INDONÉZ HATÓSÁGOK A FEDÉLZETÉN 189 EMBERREL LEZUHANT UTASSZÁLLÍTÓ EGYIK DARABJÁT, A FEKETE DOBOZT MÉG KERESIK.
ANGELA MERKEL NEM INDUL ÚJRA A CDU ELNÖKI TISZTSÉGÉÉRT A PÁRT DECEMBERI KONGRESSZUSÁN, DE 2021-IG KORMÁNYFÕ AKAR MARADNI.
BEJELENTETTE INDULÁSÁT FRIEDRICH MERZ A NÉMET KERESZTÉNYDEMOKRATA UNIÓ ELNÖKI TISZTSÉGÉÉRT.
AZONNAL MEGFOJTOTTÁK A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓT, AMINT BELÉPETT A TÖRÖKORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGRE KÖZÖLTE A VIZSGÁLÓ HATÓSÁG.
MEGSZÜNTETNÉ A SZÜLETÉS JOGÁN AUTOMATIKUSAN JÁRÓ AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRSÁG GYAKORLATÁT DONALD TRUMP.
GYALOGOST GÁZOLT EGY SZEMÉLYAUTÓ AZ 52-ES FÕÚTON KECSKEMÉT KÖZELÉBEN, A 72 ÉVES FÉRFI ÉLETÉT VESZTETTE.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY HÉV-SZERELVÉNY ÉS EGY MOTORKERÉKPÁR BUDAPEST XVI. KERÜLETÉBEN, A MOTOROS MEGSÉRÜLT.
NOV. 1-JÉN A SZOMBATI, 2-ÁN ÉS 3-ÁN AZ ÜNNEPNAPI, 4-ÉN A VASÁRNAPI MENETREND SZERINT JÁRNAK A VONATOK.
12 ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT AZ A BERETTYÓÚJFALUI FÉRFI, AKI FOLYAMATOSAN MEGERÕSZAKOLTA UNOKÁJÁT.
KOKAINKERESKEDELEM MIATT ÕRIZETBE VETTEK 3 EMBERT BUDAPESTEN, A LEFOGLALT DROG PIACI ÉRTÉKE MEGHALADJA AZ 50 MILLIÓ FORINTOT.