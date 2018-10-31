2018. október 31.,
szerda, Farkas napja

Űrstratégia

Hír TV

2018. október 31., szerda 21:00, frissítve: szerda 22:11

Miniszteri biztos felügyeli novembertől a külügyminisztériumban az űrkutatást. Hogyan lehet sikeres egy kis ország az új űrversenyben? Ferencz Orsolya Ildikó volt a vendégünk.


 

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