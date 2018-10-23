2018. OKTÓBER 23., KEDD
1956 NEM EMLÉK, HANEM A SZÍVÜNK ÉS A GERINCÜNK MONDTA ÜNNEPI BESZÉDÉBEN ORBÁN VIKTOR.
SCHMIDT MÁRIA: ERÕT ÉS REMÉNYT CSAK A BÜSZKESÉGRE OKOT ADÓ PILLANATOKBÓL MERÍTHETÜNK, MINT AMILYET A 62 ÉVVEL EZELÕTTI ESEMÉNYEKRE EMLÉKEZVE ÉRZÜNK.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: HÁLÁSAK VAGYUNK 1956 VALAMENNYI HÕSÉNEK, MIVEL NAGY SZEREPÜK VAN ABBAN, HOGY MA ÉLVEZHETJÜK A SZABADSÁGOT.
KÓSA LAJOS: 1956-BAN MEGVALÓSULT A NEMZETI EGYSÉG.
MSZP: A JELENLEGI HATALOM KIREKESZTÉSRE, GYÛLÖLETKELTÉSRE HASZNÁLJA A HAZASZERETETET.
DK: A KORMÁNY KI AKARJA TÖRÖLNI AZ EMLÉKEZETBÕL NAGY IMRÉT.
LMP: 1956 ÜZENETE, HOGY A MAGYARSÁG NEM TÛRI AZ IDEGEN HATALMAK BEFOLYÁSÁT ÉS NEM TÛRI AZ AZOKAT KISZOLGÁLÓ RENDSZEREK ÖNKÉNYÉT SEM.
AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSÉRT TÜNTETNEK ELLENZÉKI PÁRTOK AZ 1956-OS FORRADALOM EMLÉKNAPJÁN, BUDAPESTEN.
TOJÁSSAL DOBÁLTÁK MEG A JOBBIKOSOK A MAGYAR TELEVÍZIÓ KUNIGUNDA UTCAI ÉPÜLETÉT, AHOVA HADHÁZY ÁKOS SZERVEZETT ELLENZÉKI TÜNTETÉST.
A TANDÍJMENTES FELSÕOKTATÁSÉRT TARTOTT TÜNTETÉST BUDAPESTEN AZ LMP IFJÚSÁGI SZERVEZETE.
SZAKÉRTÕ: A JEGYZÕ, VAGY A KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG MONDJA MEG, HOGY EGY FÚRT KÚTNAK VAN-E ENGEDÉLYE.
A JOBBIK-FRAKCIÓ VOLT ALELNÖKE ÉS A KOSDI POLGÁRMESTER IS KILÉP A JOBBIKBÓL ÍRJA VOLNER JÁNOS KÖZÖSSÉGI OLDALÁN.
KOSZORÚZÁSSAL EMLÉKEZETT AZ 56-OS FORRADALOMRA A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG ÉS AZ UKRAJNAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG UNGVÁRON.
A JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ OLASZ KORMÁNYT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG.
A TERRORIZMUSRÓL, A MIGRÁCIÓRÓL ÉS AZ EZEKET SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNYKEZÉSRÕL EGYEZTETETT JERUZSÁLEMBEN TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ.
THE NEW YORK TIMES: ROBBANÓSZERKEZETET TALÁLTAK SOROS GYÖRGY HÁZÁNÁL, A LEVÉLLÁDÁBAN.
NEMZETISÉGI VISZÁLY SZÍTÁSA MIATT INDUL ELJÁRÁS KÁRPÁTALJÁN A MAGYARELLENES ÓRIÁSPLAKÁTOK ÜGYÉBEN.
JAVASLATOT TETT AZ AMERIKAI ELNÖKKEL, A NOVEMBER 11-ÉN, PÁRIZSBAN MEGTARTANDÓ MEGBESZÉLÉSRE VLAGYIMIR PUTYIN.
SZERGEJ LAVROV: MOSZKVA MAGYARÁZATOT VÁR WASHINGTONTÓL AZ INF-SZERZÕDÉS JÖVÕJÉVEL KAPCSOLATBAN.
NYIKOLAJ PATRUSEV: MOSZKVA KÉSZ EGYÜTTMÛKÖDNI AZ INF-SZERZÕDÉSSEL KAPCSOLATOS KIFOGÁSOK ÜGYÉBEN.
A CIA IGAZGATÓJA TÖRÖKORSZÁGBA UTAZOTT A SZAÚD-ARÁBIAI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁNAK ÜGYÉBEN.
TÖRÖK ÁLLAMFÕ: ELÕRE ELTERVEZTÉK A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁT.
SPANYOL VÉDELMI MINISZTER: AZ EMBERI JOGOK SÚLYOS MEGSÉRTÉSE DZSAMÁL HASOGDZSI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSA.
A MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ SZEMÉLYES TÁRGYAIRA BUKKANHATOTT A TÖRÖK-SZAÚDI NYOMOZÓCSOPORT EGY KÜLKÉPVISELETHEZ TARTOZÓ AUTÓBAN.
KÉT AMERIKAI HADIHAJÓ LÉPETT BE HÉTFÕN A KÍNÁT TAJVAN SZIGETÉTÕL ELVÁLASZTÓ TAJVANI-SZOROSBA, A FESZÜLT KÍNAI-AMERIKAI VISZONY IDEJÉN.
THERESA MAY: A KILÉPÉSI MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET 95 SZÁZALÉKBAN ELKÉSZÜLT.
A BRIT TUDÓSOK FELE NEM BIZTOS ABBAN, HOGY NAGY-BRITANNIÁBAN MARAD A BREXIT UTÁN MTI.
CSEH KÜLÜGYMINISZTER: KÖZÖSEN KELLENE VÉDELMEZNI A LIBERÁLIS DEMOKRÁCIÁT.
ELSZÁLLÍTOTTÁK A SZABADSÁG HÍDNÁL TALÁLT, KILÕTT ÁLLAPOTÚ SZOVJET BETONROMBOLÓ GRÁNÁTOT, A TERÜLETI LEZÁRÁSOKAT FELOLDOTTÁK.
VADDAL ÜTKÖZÖTT EGY GÉPKOCSI A 87-ES FÕÚTON, SZOMBATHELYNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM SZEMÉLYAUTÓ A 4-ES FÕÚTON, VECSÉSNÉL, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ VESZPRÉM MEGYÉBEN, ZIRCNÉL, A BALESETBEN TÖBB EMBER MEGSÉRÜLT.
KÉSSEL MEGFENYEGETTEK EGY TAXISOFÕRT EGERBAKTÁN, MERT A NAGY TÁVOLSÁG MIATT ELÕRE KÉRTE A PÉNZT.
ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET: A CSAPADÉKOS IDÕJÁRÁSNAK KÖSZÖNHETÕEN ORSZÁGSZERTE JAVULT A LEVEGÕ MINÕSÉGE.