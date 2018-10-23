2018. október 23.,
kedd, Gyöngyi napja

Ünnep

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2018. október 23., kedd 21:00, frissítve: kedd 21:40

Új birodalmi törekvésekről, a nemzetállamok gyarmatosítóiról is beszélt Orbán Viktor ünnepi beszédében. Itt volt Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő.

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