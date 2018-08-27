Újabb felvonulás

2018. augusztus 27.,
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2018. augusztus 27., hétfő 21:45, frissítve: hétfő 21:49

Lemondott az NKA alelnöki tisztségéről, az Operettszínházat azonban tovább vezetné. Vendégünk volt Lőrinczy György főigazgató.

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