2019. február 5.,
kedd, Ágota, Ingrid napja

Új korszak

Hír TV

2019. február 5., kedd 22:02, frissítve: kedd 22:15

A baloldal óriási sikernek Tarlós István főpolgármester ugyanakkor kis pártok házi mérkőzésének nevezte a baloldali előválasztást. A stúdióban volt Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV