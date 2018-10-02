Új burkolat

2018. OKTÓBER 2., KEDD
FIDESZ: EGÉSZ EURÓPÁT BEVÁNDORLÓ KONTINENSSÉ TENNÉ A MOSTANI MIGRÁNSPÁRTI, BRÜSSZELI ELIT.
A KÖZELGÕ EP-VÁLASZTÁSOK MIATT ÉRIK TÁMADÁSOK A MINISZTERELNÖKÖT, ÉS EZ CSAK ERÕSÖDNI FOG MONDTA A FIDESZ-KDNP SZÓVIVÕJE.
LEMONDOTT NAGY ANIKÓ EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR, A HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZBA SZERETNE VISSZATÉRNI FÕIGAZGATÓKÉNT.
TRANSZLÁCIÓS MEDICINA KÖZPONT LETT A HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ, AMELY A KUTATÁSI EREDMÉNYEKET GYORSAN BEILLESZTI A BETEGELLÁTÁSBA.
MEGALAKULT AZ ENERGETIKAI INNOVÁCIÓS TANÁCS A TISZTA, FENNTARTHATÓ ÉS OKOS ENERGIA TÁMOGATÁSÁRA.
ÁSZ-ELNÖK: AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK ELKÖTELEZETT, HOGY HOZZÁJÁRULJON A KÖZPÉNZEK ÁTLÁTHATÓSÁGÁHOZ.
A TRUMP-ADMINISZTRÁCIÓ MEGHÍVÁSÁRA, LEMONDÁSA UTÁN AMERIKÁBA UTAZIK SZÉL BERNADETT.
A HÁROMGYERMEKES NÕK ÉLETÜK VÉGÉIG MENTESEK LEHETNEK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-FIZETÉS ALÓL MAGYAR IDÕK.
CSALÁDÜGYI ÁLLAMTITKÁR: 18 EZER FORINT LEHET IDÉN A NYUGDÍJPRÉMIUM, A PÉNZT MÉG AZ ÉV VÉGE ELÕTT MEGKAPJÁK AZ ÉRINTETTEK KOSSUTH RÁDIÓ.
LETETTÉK A MOL-CSOPORT ÚJ SZÉKHÁZÁNAK ALAPKÖVÉT A KOPASZI-GÁTON, A 28 EMELETES MOL CAMPUS 2021-RE KÉSZÜL EL ÉS A FÕVÁROS LEGMAGASABB ÉPÜLETE LESZ.
57 MENEDÉKKÉRÕT ÉS HÁROM EMBERCSEMPÉSZT FOGOTT EL A GÖRÖG HATÓSÁG, A BEVÁNDORLÓK VITORLÁS HAJÓVAL AKARTAK OLASZORSZÁGBA JUTNI.
ÕRIZETBE VETTEK EGY BEVÁNDORLÓKNAK SEGÍTÕ POLGÁRMESTERT OLASZORSZÁGBAN.
SPANYOL BELÜGYMINISZTÉRIUM: IDÉN TÖBB MINT 41 EZREN ÉRKEZTEK TENGEREN ÉS SZÁRAZFÖLDÖN ILLEGÁLISAN SPANYOLORSZÁGBA.
JULIANE BOGNER-STRAUSS EP-KÉPVISELÕ: AZ EP TÖBBSÉGE A MIGRÁCIÓT JELÖLI MEG FÕ TÉMÁNAK AZ EU-S ÁLLAMOK OKTÓBERI CSÚCSTALÁLKOZÓJÁN.
FRANCIA KORMÁNY: AZ IRÁNI ELLENZÉKIEK ELLEN MEGHIÚSULT JÚNIUSI MERÉNYLETNEK AZ IRÁNI TITKOSSZOLGÁLATI MINISZTÉRIUM VOLT A MEGRENDELÕJE.
A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA-ÜGYNÖKSÉG VISSZAUTASÍTOTTA AZ IZRAELI KORMÁNYFÕ KÖVETELÉSÉT EGY FELTÉTELEZETT IRÁNI ATOMLÉTESÍTMÉNY VIZSGÁLATÁRÓL.
NATO-FÕTITKÁR: OROSZORSZÁG NEM TARTJA TISZTELETBEN A NUKLEÁRIS FEGYVEREKRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOKAT.
AMERIKAI NATO-NAGYKÖVET: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÜKSÉG ESETÉN KÉSZ MEGSEMMISÍTENI A TILTOTT OROSZ RAKÉTÁKAT.
OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ: VESZÉLYES AZ AMERIKAI KIJELENTÉS AZ OROSZ RAKÉTÁK LEHETSÉGES MEGSEMMISÍTÉSÉRÕL.
DONALD TRUMP SZERINT A DEMOKRATÁK PRÓBÁLJÁK MEG LEJÁRATNI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGI JELÖLTJÉT, BRETT KAVANAUGH-T.
A SZRKIPAL-ÜGY EGYIK GYANÚSÍTOTTJA, ANATOLIJ CSEPIGA, OROSZ HÍRSZERZÕ SZERVEZTE MEG 2014-BEN VIKTOR JANUKOVICS UKRÁN EXELNÖK OROSZORSZÁGBA MENEKÜLÉSÉT UKRÁN SAJTÓ.
OROSZ HÍRÜGYNÖKSÉG: KIGYULLADT EGY LITVÁN ZÁSZLÓS KOMP GÉPHÁZA A BALTI-TENGEREN, A LÁNGOKAT RÖVID IDÕ ALATT ELOLTOTTÁK.
VUCIC: SZERBIA MEGÕRZI KATONAI SEMLEGESSÉGÉT, AZ EGYETLEN ILYEN SZÁNDÉKÚ ORSZÁG A NYUGAT-BALKÁNON.
EGY HÓNAP ULTIMÁTUMOT KAPOTT A SPANYOL KORMÁNYFÕ A KATALÁN ELNÖKTÕL, KONKRÉT JAVASLATA LEGYEN AZ "ÖNRENDELKEZÉS GYAKORLÁSÁVAL" KAPCSOLATBAN.
BREXIT-ÜGY: A THERESA MAY ÁLTAL KITALÁLT KILÉPÉSI TERVEZET VISSZAVONÁSÁT SÜRGETIK BRIT KONZERVATÍV KÉPVISELÕK.
BORIS JOHNSON VOLT BRIT KÜLÜGYMINISZTER: "SUTBA KELL DOBNI" A KORMÁNY BREXIT-STRATÉGIÁJÁT.
KLAUS IOHANNIS ROMÁN ELNÖK: ROMÁNIA SZOROS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE TÖREKSZIK NAGY-BRITANNIÁVAL AZ EU-BÓL VALÓ KIVÁLÁSA UTÁN IS.
70 MILLIÓ EURÓVAL KEVESEBB ELÕCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁST KAP TÖRÖKORSZÁG AZ EU-TÓL, MERT NINCS JAVULÁS A JOGÁLLAMISÁG HELYZETÉBEN.
ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT AFGANISZTÁNBAN, EGY VÁLASZTÁSI KAMPÁNYRENDEZVÉNYEN, LEGKEVESEBB 13 EMBER MEGHALT.
INDONÉZ KATASZTRÓFAVÉDELEM: TÖBB MINT 1300 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN AZ INDONÉZ FÖLDRENGÉSNEK.
OLASZ KÜLÜGYMINISZTER: LÍBIA STABILIZÁLÁSÁÉRT NEMZETKÖZI KONFERENCIÁT RENDEZ OLASZORSZÁG NOVEMBER KÖZEPÉN PALERMOBAN.
KAMIONNYI TENGERVIZET AKART LOPNI EGY NÉMET FÉRFI OLASZORSZÁGBAN, HOGY OTTHON AKVÁRIUMOKBA ADJA EL, 500 EZER FORINTNAK MEGFELELÕ EURÓRA BÜNTETTÉK.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN A FÕVÁROS FELÉ TARTÓ OLDALON, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK, A HELYSZÍNELÉST MEGKEZDTÉK.
MEGHALT EGY 29 ÉVES FÉRFI ÜZEMI BALESETBEN AZ EGYIK TISZAÚJVÁROSI GYÁRBAN.
GYALOGOST GÁZOLT HALÁLRA EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ZÁMOLY BELTERÜLETÉN.
BRFK: A RENDÕRSÉG NEM MÉRI LÉZERREL A GYALOGOSOK SEBESSÉGÉT A SZÉLL KÁLMÁN TÉREN, MINT AHOGY AZ INTERNETEN OLVASHATÓ.
KÉTMILLIÁRD FORINTOS CSALÁS MIATT KÉT ÜGYVÉDET BÖRTÖNRE, HARMADIK TÁRSUKAT PÉNZBÍRSÁGRA ÍTÉLT ELSÕ FOKON A SZEKSZÁRDI BÍRÓSÁG.