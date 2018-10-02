Új burkolat

2018. október 2.,
kedd, Petra napja

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2018. október 2., kedd 20:28, frissítve: kedd 20:33

Pénzt ad a kormány a legszegényebb falvaknak is, milliárdos útfelújítási alapot hoztak létre. Vendégünk volt Cseresnyés Péter államtitkár.

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