2018. december 13.,
csütörtök, Luca, Otília napja

Túlórától a Tudományos Akadémiáig

Hír TV

2018. december 13., csütörtök 20:00

A gazdasági szereplők kérték a túlóraszabályok újragondolását. Vita az MTA-val a tudós testület finanszírozásáról. Ezekről is kérdeztük az innovációs és technológiai minisztert, Palkovics Lászlót.

 

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