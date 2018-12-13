Túlórától a Tudományos Akadémiáig

2018. DECEMBER 13., CSÜTÖRTÖK
A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLEN DEMONSTRÁLNAK MA IS, A TÜNTETÕK A KOSSUTH TÉRRÕL ELINDULTAK A MARGIT-HÍDRA, MAJD A LÁNCHÍDRA, VÉGÜL VISSZAMENTEK A PARLAMENTHEZ.
34 EMBERT ELÕÁLLÍTOTTAK A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSA ELLEN TEGNAP A TÜNTETÕK KÖZÜL, A ZAVARGÁSOKBAN ÖT RENDÕR MEGSÉRÜLT.
GULYÁS GERGELY: NEM MERÜLHET FEL JOGI AGGÁLY A TEGNAPI PARLAMENTI SZAVAZÁSSAL KAPCSOLATBAN.
MSZP-ELNÖK: MI SZERVEZTÜK A SZERDAI PARLAMENTI AKCIÓT.
KÖZGAZDÁSZ: A MUNKAVÁLLALÓK TÖBBSÉGE NEM FOGJA ÉRZÉKELNI AZT A JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÁST, AMI LEHETÕVÉ TESZI A TÖBBLET ÖNKÉNTES TÚLMUNKÁT.
FIDESZ: AZOK A SZOCIALISTÁK CSINÁLJÁK A BALHÉT, AKIK EGYMILLIÓ EMBERT TETTEK MUNKANÉLKÜLIVÉ.
BETÖRTÉK A SZEGEDI FIDESZ-IRODA AJTAJÁT, A TÁMADÁST EGY FÉLTÉGLÁVAL KÖVETTÉK EL ISMERETLENEK.
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: MAGYARORSZÁG FEJLESZTI GAZDASÁGI KAPCSOLATAIT A KÍNAI SANHSZI TARTOMÁNNYAL.
BENKÕ TIBOR: PÉLDA NÉLKÜLI FEJLESZTÉSRE ÉS ÁTALAKÍTÁSRA KERÜL SOR A HONVÉDSÉGNÉL.
KILENC TUDÓSNAK, KUTATÓNAK ÉS FELTALÁLÓNAK ADTÁK ÁT A GÁBOR DÉNES-DÍJAT A PARLAMENTBEN.
TIZENNÉGYMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS KEZDÕDIK A SALGÓTARJÁNI SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZBAN.
EMMI: A FÉRÕHELYEK TÖBB MINT 20 SZÁZALÉKA RENDELKEZÉSRE ÁLL A HAJLÉKTALANSZÁLLÓKON, ORSZÁGOSAN 83%-OS A KIHASZNÁLTSÁG.
2,7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK JÖVÕRE A NYUGDÍJAK, JELENTÕSEN NÕ AZ ÁPOLÓNÕK BÉRE, A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN 30%-OS FIZETÉSEMELÉS LESZ.
A V4-ORSZÁGOK LAKOSSÁGA ELUTASÍTJA A MIGRÁCIÓT DERÜL KI A NÉZÕPONT INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSÁBÓL.
MEGKEZDÕDÖTT A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT ADNI ÖRÖM! JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓJA, DECEMBER 18-IG TARTÓS ÉLELMISZERT GYÛJTENEK A RÁSZORULÓKNAK.
NAK: MEGHOSSZABBÍTOTTÁK AZ ILLEGÁLIS KUTAK BÍRSÁGMENTES ENGEDÉLYEZTETÉSÉNEK HATÁRIDEJÉT 2020 ÉV VÉGÉIG.
A MA KEZDÕDÖTT EU-CSÚCS FÕ TÉMÁI A MIGRÁCIÓ, AZ EURÓÖVEZETI REFORMOK ÉS A BREXIT.
ANTONIO TAJANI: AZ UNIÓS PARLAMENT KÉSZEN ÁLL EGY KÖTELEZÕ KVÓTAMECHANIZMUS ELFOGADÁSÁRA, AMELY MEGHATÁROZNÁ A MIGRÁNSOK TAGORSZÁGOK KÖZÖTTI SZÉTOSZTÁSÁT.
THERESA MAY NEM VÁR AZONNALI ÁTTÖRÉST AZ EU CSÚCSTALÁLKOZÓJÁN A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉT RÖGZÍTÕ MEGÁLLAPODÁS ÜGYÉBEN.
MERKEL: LEHET ARRÓL BESZÉLNI, HOGY AZ EU TOVÁBBI BIZTOSÍTÉKOT AD LONDONNAK A BREXIT UTÁNI ÁTMENETI IDÕSZAKRA, DE AZ UNIÓ MEG FOGJA VÉDENI ÉRDEKEIT.
AZ EU ÚJABB FÉL ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN BEVEZETETT GAZDASÁGI SZANKCIÓKAT.
A STRASBOURGI TERRORTÁMADÁSNAK 3 HALÁLOS ÁLDOZATA ÉS 13 SEBESÜLTJE VAN, KÖZÜLÜK ÖT EMBER ÁLLAPOTA SÚLYOS, EGYIKÜKÉ VÁLSÁGOS.
A FRANCIA KORMÁNY A STRASBOURGI TERRORTÁMADÁS MIATT ARRA KÉRI A SÁRGA MELLÉNYESEKET, HOGY NE TÜNTESSENEK SZOMBATON.
MEGERÕSÍTETTÉK A NÉMET-FRANCIA HATÁR ELLENÕRZÉSÉT A STRASBOURGBAN TÖRTÉNT LÖVÖLDÖZÉS MIATT.
ORBÁN VIKTOR RÉSZVÉTÉT FEJEZTE KI A STRASBOURGI TERRORTÁMADÁS ÁLDOZATAINAK, A SEBESÜLTEKNEK PEDIG GYORS FELÉPÜLÉST KÍVÁNT.
A MAGYAR KORMÁNYFÕ FRANCIA ELNÖKNEK ÍRT LEVELÉBEN HOZZÁTETTE: FRANCIAORSZÁG A JÖVÕBEN IS SZÁMÍTHAT MAGYARORSZÁGRA A HATÁROK ÉS A BIZTONSÁG MEGVÉDÉSÉBEN.
DONALD TRUMP TWITTER-BEJEGYZÉSÉBEN AZT ÁLLÍTJA, NEM ADOTT UTASÍTÁST VOLT ÜGYVÉDJÉNEK, MICHAEL COHENNAK TÖRVÉNYSZEGÉSRE.
A NATO TÁMOGATNI FOGJA AZ UKRÁN HADITENGERÉSZETI, KIBERVÉDELMI ÉS LOGISZTIKAI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉT - KÖZÖLTE A KATONAI SZERVEZET FÕTITKÁRA.
MAGYARELLENES FELIRATOT FIRKÁLTAK A BUKARESTI MAGYAR TANNYELVÛ ADY ENDRE LÍCEUM KERÍTÉSÉRE.
AZ ISZLÁM ÁLLAM TIZENKÉT FELTÉTELEZETT TAGJÁT VETTÉK ÕRIZETBE TÖRÖKORSZÁGBAN.
PÁLYAELLENÕRZÕ MOZDONYNAK, MAJD EGY FELÜLJÁRÓ PILLÉRÉNEK ÜTKÖZÖTT EGY VONAT ANKARÁBAN, 9 EMBER MEGHALT, 47 MEGSÉRÜLT.
HIVATALOSAN IS JÓVÁHAGYTA AZ EU KÖVETKEZÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAIT TÖMÖRÍTÕ TANÁCS.
AZ EURÓPAI PARLAMENT JÓVÁHAGYTA AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS JAPÁN KÖZÖTTI SZABAD KERESKEDELMI SZERZÕDÉST.
AZ EP A CSEH KORMÁNYFÕ CÉGEINEK JUTATOTT UNIÓS TÁMOGATÁSOK KIVIZSGÁLÁSÁT SÜRGETI.
A RENDÕRFÕKAPITÁNY AZ ADVENTI IDÕSZAKRA, DECEMBER 13-JANUÁR 2-IG FOKOZOTT ELLENÕRZÉST RENDELT EL POLICE.HU.
AFRIKAI SERTÉSPESTISSEL FERTÕZÖTT, KILÕTT ÉS ELHULLOTT VADDISZNÓKAT TALÁLTAK A NÉBIH SZAKEMBEREI TISZAVASVÁRI KÜLTERÜLETÉN.
ÖT TÖRÖK ÁLLAMPOLGÁRT TALÁLTAK EGY ROMÁN KISTEHERAUTÓBAN A MAGYAR ÉS A ROMÁN HATÁRRENDÉSZEK BATTONYÁNÁL.
BRUTTÓ 2 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK.
A BÓDULT, ITTAS VEZETÕK KISZÛRÉSÉRE TARTANAK AKCIÓT A RENDÕRÖK A HÉTEN.