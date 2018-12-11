2018. december 11.,
kedd, Árpád napja

Túlórakeret

Hír TV

2018. december 11., kedd 20:58, frissítve: kedd 21:01

A Munkástanácsok szerint indokolatlan volt a szakszervezetek hétvégi tiltakozása a munka törvénykönyvének módosítása miatt. Vendégünk Palkovics Imre volt, aki azt mondja: keveseket érint a túlórakeret megemelése, az ellenzéki pártok akciója pedig elfogadhatatlan.

 

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