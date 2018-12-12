2018. december 12.,
szerda, Gabriella napja

Túlóra és elszámolás

Hír TV

2018. december 12., szerda 20:28, frissítve: szerda 20:29

Mire számítsanak a munkavállalók az úgynevezett túlóratörvény elfogadása után, van-e alapja a rabszolgaságot emlegető ellenzéki véleményeknek? Vendégünk Szajlai Csaba gazdasági szakújságíró volt.

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