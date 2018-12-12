Túlóra és elszámolás

2018. DECEMBER 12., SZERDA
MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁT, EZZEL A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE KÉT PONTON VÁLTOZOTT.
400-RA NÕTT AZ EGY ÉVBEN ELRENDELHETÕ TÚLÓRASZÁM, VALAMINT 36 HÓNAPRA BÕVÜLT A MUNKAIDÕKERET ELSZÁMOLÁSA.
AZ ELLENZÉK A PULPITUS ELFOGLALÁSÁVAL PRÓBÁLTA AKADÁLYOZNI A TÖRVÉNY ELFOGADÁSÁT.
KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK SAJÁT HELYÉRÕL NYITOTTA MEG AZ ÜLÉST ÉS SZANKCIÓKAT ÍGÉRT AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕKNEK.
FONTOS ÉS JÓ TÖRVÉNYT ALKOTTUNK - NYILATKOZTA ÚJSÁGÍRÓKNAK ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK.
KOCSIS MÁTÉ FIDESZ-FRAKCIÓVEZETÕ: AZ ELLENZÉK AGRESSZÍV VISELKEDÉSÉVEL BOHÓCOT CSINÁLT MAGÁBÓL AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN.
AZ ELLENZÉK FELHÍVÁSÁRA TÖBBEN TÜNTETÉSBE KEZDTEK A KOSSUTH TÉREN, ONNAN A TÖMEG A NAGYKÖRÚTRA, MAJD A LENDVAY UTCAI FIDESZ-SZÉKHÁZ ELÉ VONULT.
A TÜNTETÕK SZÉTOSZLOTTAK A LENDVAY UTCAI DEMONSTRÁCIÓT KÖVETÕEN, EGY RÉSZÜK A KOSSUTH TÉRRE, MÁSOK A LÁNCHÍDHOZ MENTEK.
A RENDÕRSÉG NEM ALKALMAZOTT KÖNNYGÁZT A LENDVAY UTCAI FIDESZ-SZÉKHÁZNÁL, EGY TÜNTETÕ FÚJT LE KÉT RENDÕRT POLICE.HU
A KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETEI A NEMZETI MUNKAÜGYI KEREKASZTAL ÖSSZEHÍVÁSÁT KÖVETELIK A KORMÁNYTÓL.
A TERRORELHÁRÍTÓK ÉS A RENDÕRSÉG MEGERÕSÍTI A KARÁCSONYI VÁSÁROK VÉDELMÉT A STRASBOURGI TERRORCSELEKMÉNYT KÖVETÕEN DÖNTÖTT A KORMÁNY.
FELJELENTÉST TETT A BUDAPESTI E-JEGYRENDSZER ÜGYÉBEN TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER ÉS BAGDY GÁBOR FÕPOLGÁRMESTER-HELYETTES.
MINTEGY 650 MILLIÓ FORINTOT SZAVAZOTT MEG A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS EGY JÖVÕ ÉVI EGYSZERI INTENZÍV PATKÁNYIRTÁSRA.
ITM ÁLLAMTITKÁR: ÖTVEN TELEPÜLÉSEN INDUL EL A TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁST ÉS ÉRZÉKENYÍTÉST CÉLZÓ TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT! PROGRAM.
INGATLAN.COM: EGYRE NAGYOBB A PANELLAKÁS-KERESLET, AZ INGATLANOK DRÁGULÁSA MIATT EMELKEDIK AZ OLCSÓBB LAKÁSOK IRÁNTI IGÉNY.
MAKOVECZ IMRE YBL MIKLÓS-DÍJAS ÉPÍTÉSZNEK A NEVÉT VESZI FEL A III. KERÜLETI KECSKE UTCA EGY SZAKASZA.
LÖVÖLDÖZÉS VOLT KEDD ESTE STRASBOURG KÖZPONTJÁBAN, EGY KARÁCSONYI VÁSÁR KÖZELÉBEN, HÁROM EMBER MEGHALT, 12-EN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK.
AZ ELKÖVETÕ EGY BÜNTETETT ELÕÉLETÛ, 29 ÉVES FÉRFI, AKI SZEREPEL A SZÉLSÕSÉGES ELEMEKET SOROLÓ S-LISTÁN LE FIGARO.
A HATÓSÁGOK KERESIK A STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉS ELKÖVETÕJÉNEK TESTVÉRÉT IS DER TAGESSPIEGEL.
MEGERÕSÍTETTÉK A NÉMET-FRANCIA HATÁR ELLENÕRZÉSÉT A STRASBOURGBAN TÖRTÉNT LÖVÖLDÖZÉS MIATT.
A PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG SZERINT TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT STRASBOURGBAN.
MATTEO SALVINI: A TERRORISTÁKAT MEG KELL TALÁLNI, MEGÁLLÍTANI, FELSZÁMOLNI EURÓPÁBAN, MINDEN TÖRVÉNYES ESZKÖZZEL.
KOVÁCS ZOLTÁN A STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉST KÖVETÕEN BRÜSSZELBEN KIEMELTE, A TERROR A MIGRÁCIÓVAL BEKÖLTÖZÖTT EURÓPÁBA.
HIVATALOSAN IS JÓVÁHAGYTA AZ EU KÖVETKEZÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAIT TÖMÖRÍTÕ TANÁCS.
AZ EURÓPAI PARLAMENT JÓVÁHAGYTA AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS JAPÁN KÖZÖTTI SZABADKERESKEDELMI SZERZÕDÉST.
CSEHORSZÁG ISMÉT ELHALASZTOTTA AZ EURÓ BEVEZETÉSÉT.
A SZLOVÉN PARLAMENT ELUTASÍTOTTA A JOBBOLDALI ELLENZÉK NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁRA TETT JAVASLATÁT A MIGRÁCIÓS MEGÁLLAPODÁSRÓL.
A TAGORSZÁGOK KÖZÖTTI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS FELSZÁMOLÁSA LESZ A ROMÁN UNIÓS ELNÖKSÉG FÕ CÉLJA MONDTA VICTOR DANCILA ROMÁN KORMÁNYFÕ.
AZ RMDSZ TÁMOGATÁSA NÉLKÜL NEM TUD SARKALATOS TÖRVÉNYT ELFOGADNI A BUKARESTI SZOCIÁLLIBERÁLIS KOALÍCIÓ.
HÁROM ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK MICHAEL COHENT, DONALD TRUMP VOLT ÜGYVÉDJÉT.
PETRO POROSENKO HÁBORÚS CSELEKMÉNYNEK NEVEZTE AZ UKRÁN TENGERÉSZEK ELLENI KERCSI-SZOROSI TÁMADÁST - FOX NEWS.
A SZÜKSÉGESNÉL TÖBB KONZERVATÍV PÁRTI KÉPVISELÕ JELEZTE, HOGY THERESA MAYT KÍVÁNJA TÁMOGATNI A PÁRT ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT BIZALMI SZAVAZÁSON.
THERESA MAY: HA A KORMÁNYZÓ KONZERVATÍV PÁRT ÉLÉN VEZETÕVÁLTÁS TÖRTÉNNE, AZ KÉSLELTETHETNÉ, AKÁR LE IS ÁLLÍTHATNÁ A BREXIT FOLYAMATÁT.
AZ UNIÓS BÍRÓSÁG HELYBENHAGYTA A KORÁBBI EGYIPTOMI ELNÖKKEL SZEMBEN HOZOTT KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK MEGHOSSZABBÍTÁSÁT.
OROSZ ÛRKUTATÁSI VÁLLALAT: A SZOJUZ ÛRHAJÓN KELETKEZETT APRÓ LYUK NEM VESZÉLYEZTETI A LEGÉNYSÉG VISSZATÉRÉSÉT.
ÉLES LÕSZERT IS BEVETVE OSZLATTÁK AZ ELLENZÉKI ELNÖKJELÖLT TÁMOGATÓIT A KONGÓI DK HATÓSÁGAI, EGY NÕ ÉLETÉT VESZTETTE, TÖBBEN PEDIG MEGSEBESÜLTEK.
ÉLETÉNEK 82. ÉVÉBEN SZERDÁN ELHUNYT KÓSA FERENC KOSSUTH- ÉS BALÁZS BÉLA-DÍJAS MAGYAR FILMRENDEZÕ.
EGY KAMION ÉS EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M0-ÁS AUTÓÚT M5-ÖS AUTÓPÁLYA FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, TÖRÖKBÁLINTNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: TELJESEN LEÉGETT EGY FAHÁZ SÁMSONKERTBEN, EGY EMBER MEGHALT.
8 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSSEL SÚJTOTT A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK KEDDEN EGY BOLGÁR FÉRFIT, AKI 23 KG MARIHUÁNÁT PRÓBÁLT MEG AUSZTRIÁBA CSEMPÉSZNI.
BRUTTÓ 2 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK.
A BÓDULT, ITTAS VEZETÕK KISZÛRÉSÉRE TARTANAK AKCIÓT A RENDÕRÖK A HÉTEN - KÖZÖLTE A RENDÕRSÉG HÉTFÕN HONLAPJÁN.