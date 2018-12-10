2018. december 10.,
hétfő, Judit napja

Túlóra

Hír TV

2018. december 10., hétfő 21:00, frissítve: hétfő 21:26

Csaknem háromezer módosító javaslattal akadályozta volna meg az ellenzék a túlóráról szóló törvény elfogadását, a kormánypárti többség azonban megakadályozta az obstrukciót. A stúdióban Kósa Lajos a Fidesz parlamenti képviselője.

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