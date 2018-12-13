2018. december 13.,
csütörtök, Luca, Otília napja

Tömegoszlatás anno

Hír TV

2018. december 13., csütörtök 20:00

Még mindig nem kapott elégtételt a 2006-os tömegoszlatások egyik sértettje. Dukán Dániel felülvizsgálati kérelmét elutasította a Kúria Baka András vezette tanácsa. A stúdióban volt a férfi védője, Gaudi-Nagy Tamás.

 

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