Többes mérce

2019. január 8.,
kedd, Gyöngyvér napja

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2019. január 8., kedd 21:10, frissítve: kedd 21:31

Hogyan büntetik a politikusok gyalázását a Lajtán túl, hogyan változott a migrációról alkotott kép és miként vélekednek a túlmunkáról? Német közélet és politika, magyar szemmel. Vendégünk volt Rab Irén, történész, közíró.

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