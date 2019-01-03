2019. január 3.,
csütörtök, Genovéva, Benjámin napja

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2019. január 3., csütörtök 20:21, frissítve: csütörtök 20:23

Gyökeres változást akarnak az emberek Európában a bevándorlást érintően, Deutsch Tamás szerint erről fog szólni az EP-választás. A stúdióba vártuk az EP-képviselőt.

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