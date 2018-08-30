Tanévkezdés

2018. AUGUSZTUS 30., CSÜTÖRTÖK
BEKÉRETTE A BUDAPESTI SVÉD NAGYKÖVETET SZIJJÁRTÓ PÉTER, MIUTÁN TÖBB SVÉD MINISZTER IS BÍRÁLTA AZ ORBÁN-KORMÁNY MENEKÜLTPOLITIKÁJÁT.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BUDAPESTI NAGYKÖVETE: MAGYARORSZÁGON NINCS VESZÉLYBEN A DEMOKRÁCIA ÉS NEM CSORBULNAK A SZABADSÁGJOGOK.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ EP-VÁLASZTÁSOKHOZ KÖZELEDVE FOLYTATÓDNI FOG A HARC A MIGRÁCIÓ MEGÍTÉLÉSÉRÕL.
MAGYAR-AMERIKAI ÜZLETI TANÁCS: EGYRE TÖBB AMERIKAI VÁLLALAT FEKTET BE MAGYARORSZÁGON M1.
NEM LESZ KÖZÖS BALOLDALI LISTA A JÖVÕ ÉVI EP-VÁLASZTÁSON, A DK ÖNÁLLÓAN INDUL.
MÓDOSULHAT A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁSI TÖRVÉNY ÍRJA A MAGYAR IDÕK.
BAROMFI TERMÉK TANÁCS: 10 SZÁZALÉKKAL DRÁGULHAT A BAROMFIHÚS.
DK: VESZÉLYBE KERÜLHET A SÜRGÕSSÉGI ELLÁTÁS A HONVÉDKÓRHÁZBAN, HA NEM SIKERÜL MEGEGYEZNI AZ ÖNKÉNTES TÚLMUNKÁRÓL AZ ORVOSOKKAL.
EGYRE TÖBB NÕ JELENTKEZIK JÁRMÛVEZETÕNEK A BKV-NÁL ÍRJA A VILÁGGAZDASÁG.
A VÍZ ALACSONY OXIGÉNSZINTJE MIATT MINTEGY TÍZ TONNÁNYI HAL PUSZTULT EL A PILISVÖRÖSVÁRI HALASTÓBAN, AZ ESETET SZAKEMBEREK VIZSGÁLJÁK.
SZÁZ FÕS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉST HAJT VÉGRE ÕSSZEL A MAGYAR POSTA, A LÉPÉST A TÁRSASÁG A BÜROKRÁCIACSÖKKENTÉSSEL MAGYARÁZZA.
MOHOSZ: KIVONJÁK A FORGALOMBÓL A PAPÍRALAPÚ HORGÁSZIGAZOLVÁNYOKAT, HELYETTE PLASZTIKKÁRTYÁKAT VEZETNEK BE JÖVÕRE.
12 MILLIÁRD FORINTBÓL FEJLESZTIK AZ ALSÓ-TISZA ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZERÉT, GÁTAKAT ERÕSÍTENEK ÉS ÚJ ÁRVÍZ-KAPUT ÉPÍTENEK.
ORBÁN VIKTOR: ÚJ, MIGRÁCIÓELLENES EURÓPÁRA VAN SZÜKSÉG, AMELYET NEM MACRONOK KÉPVISELNEK.
AZ EURÓPAI UNIÓ SZÉTSZAKÍTÁSÁVAL VÁDOLTA ORBÁN VIKTORT ÉS MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTERT EMMANUEL MACRON.
KOMPROMISSZUMOT KELL KÖTNIÜK AZ UNIÓS TAGÁLLAMOK VÉDELMI MINISZTEREINEK OLASZORSZÁGGAL, AMIÉRT RÓMA A BEVÁNDORLÁS MIATT AKADÁLYOZZA AZ EGYIK TENGERI HADMÛVELETET.
UNIÓS BIZTOS: AZ EU NULLÁRA CSÖKKENTENÉ VALAMENNYI IPARI TERMÉK IMPORTVÁMJÁT, HA AMERIKA IS HASONLÓ VÁMCSÖKKENTÉST VEZETNE BE.
MERKEL SZENEGÁLBAN: AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS ÉS AZ EMBERCSEMPÉSZET ELLENI FELLÉPÉSRE TETT ÍGÉRETET A SZENEGÁLI ELNÖK.
TOVÁBB GYENGÜLT A TÖRÖK LÍRA, LEMONDOTT A TÖRÖK JEGYBANK EGYIK ALELNÖKE.
TÖBB TUCATNYIAN VESZTETTÉK EDDIG ÉLETÜKET A LÍBIA FÕVÁROSÁBAN KIROBBANT MILÍCIÁK KÖZÖTTI HARCOK SORÁN.
PEKING: FELELÕTLENEK TRUMP KIJELENTÉSEI AZ ÉSZAK-KOREAI NUKLEÁRIS LESZERELÉSRÕL.
A CNN AMERIKAI HÍRTELEVÍZIÓ ELNÖKÉNEK ELBOCSÁTÁSÁT KÖVETELTE AZ AMERIKAI ELNÖK.
TRUMP A KONZERVATÍVOK ELHALLGATTATÁSÁVAL VÁDOLT MEG AMERIKAI TECHNOLÓGIAI ÓRIÁSVÁLLALATOKAT.
TOVÁBBRA IS ELUTASÍTJA A PALESZTIN ELNÖK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK IZRAELI-PALESZTIN BÉKEKÖTÉSRÕL SZÓLÓ JAVASLATÁT.
LEZUHANT ETIÓPIÁBAN EGY KATONAI HELIKOPTER, A FEDÉLZETEN UTAZÓ 18 EMBER, KÖZTÜK KÉT GYEREK ÉLETÉT VESZTETTE.
ÁRAMKIMARADÁSOK MIATT LEÁLLT A METRÓ CARACASBAN, A GAZDASÁGI VÁLSÁGGAL KÜZDÕ VENEZUELA FÕVÁROSÁBAN.
EGYRE TÖBB VENEZUELAI MENEKÜLT ÉRKEZIK AZ EURÓPAI UNIÓBA, FÕLEG SPANYOLORSZÁGBA.
ÕRIZETBE VETTEK NYOLC KORÁBBI MALÁJ HÍRSZERZÕT, AKIK A VOLT MINISZTERELNÖK KORRUPCIÓS BOTRÁNYÁBAN ÉRINTETTEK.
AZ IMF-HEZ FORDULT AZONNALI SEGÍTSÉGÉRT ARGENTÍNA, MIUTÁN AZ ORSZÁG VALUTÁJA ÖSSZEOMLOTT.
A REAL MADRID HORVÁT JÁTÉKOSA, LUKA MODRIC KAPTA AZ EURÓPAI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ÉV JÁTÉKOSA-DÍJÁT.
LETARTÓZTATTÁK AZT A FÉRFIT, AKI KOMÁROMBAN BALTÁVAL TÖBB DARABOT LETÖRT A MINDSZENTY JÓZSEF-SZOBORRÓL.
SZEMÉLYAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY VONAT A BÉKÉS MEGYEI SZEGHALOMNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
LEÉGETT EGY GARÁZS ÉS EGY MELLÉKÉPÜLET A BÉKÉS MEGYEI MEZÕBERÉNYBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT GÉPKOCSI A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI CSÁSZÁRON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
PÉNTEKTÕL ÚJABB ÜZEMANYAG-DRÁGULÁS: 2-2 FORINTTAL EMELI A GÁZOLAJ ÉS A 95-ÖS BENZIN ÁRÁT A MOL.