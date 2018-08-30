2018. augusztus 30.,
csütörtök, Rózsa napja

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Tanévkezdés

Hír TV

2018. augusztus 30., csütörtök 20:00, frissítve: csütörtök 20:36

Ingyen tankönyv és ingyenes iskolai étkezés. Könnyebb a tanévkezdés a családoknak. A számokról Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár beszélt.

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