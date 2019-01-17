2019. január 17.,
csütörtök, Antal, Antónia napja

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2019. január 17., csütörtök 21:10, frissítve: csütörtök 21:45

1,8 milliárd euróval támogatná a demokratikus értékeket védő civilszervezetek működését az Európai Parlament a 2021-2027-es uniós költségvetési keretben. A döntésről is kérdeztük Hidvéghi Balázst, a Fidesz kommunikációs igazgatóját.

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