2018. november 12.,
hétfő, Jónás, Renátó napja

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2018. november 12., hétfő 21:05, frissítve: hétfő 21:18

Hárommilliárd forinttal támogatja a kárpátaljai magyarokat jövőre a kormány. Vendégünk volt Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, akit a pénteki Magyar Állandó Értekezletről is kérdeztünk.

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