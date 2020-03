Szomárky Béla: Elszabadult a pokol Olaszországban

Ma már Kína után Olaszországban regisztrálják a legtöbb koronavírusos beteget. Tízezerhez közelít a számuk. A legfrissebb adatok szerint 463 halálos áldozatot követelt eddig a gyilkos kór. A kormány a 60 milliós országot mától karantén alá helyezte. Harmath Veronika idegenvezető, már évek óta a Garda tóhoz közeli Calcinatóban él. Elmondta az emberek továbbra is járnak dolgozni, de valóban korlátozások vannak és csak nyomós indokkal közlekedhetnek. Úgy tudják az iskolák április 3-ig tartanak zárva, de még képlékeny ez a dátum is. Lombardiában a legkomolyabb a helyzet, emiatt azt a tájékoztatást kapták, hogy lehet a cégek is bezárnak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Szomárky Béla, újságíró, Olaszország szakértő elmondta, hogy egy nagyon szerencsétlen bejelentéssorozat tetőpontja volt, Olaszország teljes karanténba helyezése.

„Már előtte is voltak bejelentések, a legszerencsétlenebb talán az volt, amikor éppen azt jelentették be, hogy Lombardiában, ami 12 megye, 10 millió lakos és még 14 olasz megyét vörös területté nyilvánítanak és onnan nem lehet elmozdulni. (…) Ez valahogy kiszivárgott és még aznap éjjel mielőtt nyilvánossá vált volna a dolog, megrohanták a vonatokat, buszokat, taxikat és több tízezer ember igyekezett le Dél-Olaszországba, amelyik nem fertőzött terület vagy éppen csak alig-alig.”

Szajlai Csaba, a Figyelő főszerkesztő-helyettese elmondta Orbán Viktor komoly és megfontolt nyilatkozatott tett a gazdasági évnyitón.

„Egy világjárványnak komoly gazdasági hatásai vannak, látjuk a negatívumokat. ma többek között a Nemzetközi Valutaalap is kiadta a riasztó jelentését a várható következményekről és látjuk, hogy körülöttünk a Magyarország számára fontos Uniós tagállamokban is komoly következményekkel számolnak. Szerintem egy megfontolt és komoly kormány nem mondhat ilyenkor rózsaszín álmokat és nem mondhat ilyenkor optimista tervezeteket, hanem pont azt, hogy nagyvalószínűséggel a költségvetésnek is be kell avatkoznia a folyamatokba csak úgy, mint ahogy teszik azt az olaszok, a németek vagy az amerikaiak.”

Elmondta, az idegenforgalom és az exportok-importok számára is érdekes kérdés a mostani helyzet. Hozzátette, a központi költségvetésnek valószínűleg injektálnia kell a folyamatokba, leginkább ilyenkor a kormányok adókat szoktak csökkenteni és célzott ágazati programokat vezetnek be.

Kapcsolódó cikkek:

Tizenkettőre emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon

HírTV