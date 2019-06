Szilágyi Zsolt: Az ellenzékiek nem értenek a közkórházakhoz

A jövő évi költségvetést joggal hívják a magyar családok költségvetésének, hiszen minden eddiginél több pénz jut a gyermeket nevelő családokra - mondta Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. 380 milliárd forinttal támogatja jövőre az állam adó- és járulékkedvezmény formájában a legálisan dolgozó szülőket - közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzettel. Varga Juditot, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárát jelöli igazságügyi miniszternek a kormányfő, azt követően, hogy a jelenlegi tárcavezető, Trócsányi László elfoglalja képviselői helyét az Európai Parlamentben. Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd politikusa nyerte az ellenzék főpolgármester-jelölti előválasztását. Az ellenzéki előválasztáson 68 240 fővárosi választó adott le érvényes szavazatot. Leköpte a Hír Tv stábját egy Dk-s aktivista. Kollégáink a Móricz Zsigmond körtéren a baloldali előválasztásról forgattak, amikor egy nő odalépett hozzájuk és trágár kifejezések kíséretében leköpte őket. A nő a Demokratikus Koalíció pultjánál Kálmán Olgával beszélgetett amikor észrevette a Hír tv kameráját és elindult az operatőr felé, majd hosszú percekig szidalmazta kollégáinkat. Hárította magáról a felelősséget Kálmán Olga azzal kapcsolatban, hogy jogtalanul használja kampányához az ATV és a Hír televízió fotóit. Botrányos körülmények között leváltotta csepeli polgármester-jelöltjét, Takács Mónikát az MSZP taggyűlése - értesült a csepel.info. A Századvég Alapítvány kutatása azt mutatja, hogy az MSZP szavazói átpártoltak a DK-hoz, de a Demokratikus Koalíció sem tud olyan politikai üzeneteket megfogalmazni, amelyekkel a bizonytalan szavazókat megnyerhetné. Helyénvalónak tartja a testi fenyítést is a gyermeknevelés során Márki-Zay Péter - erről a független, de a teljes ellenzék támogatásával győztes hódmezővásárhelyi polgármester egy helyi rádióban beszélt – írta a Magyar Nemzet. Magyarországnak exportorientált államként alapvető érdeke, hogy erősítse a gazdasági kapcsolatait Törökországgal - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország nemcsak támogatja az Európai Unió bővítését, hanem az egyik legfontosabb uniós politikának tartja, és Albániával továbbra is szorosan együtt akar működni az illegális bevándorlás megfékezésében - mondta Szijjártó Péter miniszter Tiranában. Románia is kezdeményezte, hogy az Európa Tanács külön eljárásban vizsgálja az ukrán nyelvtörvényt - közölte Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő. Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője szerint elfogadhatatlan a bukaresti kormány által elfogadott közigazgatási törvénykönyv, mert az a kisebbségi jogok tekintetében több tíz évvel, a múlt század 90-es éveibe veti vissza Romániát. Manfred Weber továbbra is magának követeli az Európai Bizottság elnöki tisztségét. A bajor politikus leszögezte: az EP-választás végeredménye alapján neki, mint az Európai Néppárt csúcsjelöltjének kell megkapnia a vezető pozíciót. Nem biztos, hogy érvényesül az úgynevezett csúcsjelölti rendszer az Európai Bizottság elnöki pozíciójának betöltésében - mondta Angela Merkel német kancellár. Egyórás találkozót tart pénteken Oszakában Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a G20-csoport csúcstalálkozója idején - jelentette be Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Kína nem fogja engedni, hogy a G20-as országcsoport a héten Japánban zajló csúcstalálkozóján megvitassák az ország belügyeit - jelentette ki Keng Suang kínai külügyi szóvivő. Washington semmilyen körülmények között nem indíthat támadást a szomszédos Irán ellen iraki területről - jelentette ki Barhám Száleh iraki elnök a CNN hírtelevíziónak adott interjúban. Egy esetleges konfliktus Iránnal nem tartana sokáig - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Fox televíziónak adott interjúban. A palesztinoknak szóló beruházási program előfeltétele az évtizedes palesztin-izraeli konfliktus megoldásának - mondta Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és tanácsadója a palesztin gazdasági, segélyezési konferencián. Több mint 110 millió dollár (31 milliárd forint) támogatást gyűjtött a palesztin menekülteket segítő ENSZ-szervezet, az UNRWA New Yorkban rendezett donorkonferenciáján. A kormányellenes tálib fegyveresek megölték az afgán biztonsági erők 26 tagját az ország négy tartományban. Megöltek két amerikai katonát Afganisztánban - közölte a NATO-vezette afganisztáni katonai misszió. Az amerikai képviselőház három republikánus képviselő támogatásával 4,5 milliárd dolláros segélycsomagot szavazott meg a migránsválság enyhítésére - a Fehér Ház vétót ígért. Lehetséges, hogy voltak túlkapások a mexikói határvédelmi erők részéről a migránsok ellenőrzésekor az Egyesült Államokkal közös határon - ismerte el Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök. Nicaraguában őrizetbe vettek négy férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kapcsolatban állnak az Iszlám Állam dzsihadista szervezettel - közölte a latin-amerikai állam rendőrsége. Jair Bolsonaro brazil elnök visszavonta a fegyvertartás szabályait lazító korábbi rendeletét - közölte az Agencia Brasil helyi hírügynökség. Három ember halt meg a dél-kazahsztáni Arisz lőszerraktáraiban történt robbanásokban, a város két nappal a katasztrófa után egyelőre lakhatatlan, tűzszerészek hatástalanítják a településen fel nem robbant lövedékeket. San Franciscóban betiltják az elektromos cigaretták árusítását – közölte az amerikai közszolgálati rádió. Falnak ütközött egy menekülteket szállító furgon a nyugat-törökországi Edirne tartományhoz tartozó Meric faluban, néhány kilométerre a görög határtól - a balesetben legkevesebb 10 migráns meghalt, 30-an megsérültek. Négy ember súlyosan és több könnyebben megsérült Bécsben egy többemeletes lakóépületben történt gázrobbanás következtében. Gázrobbanás veszélye miatt nyolcvan embert evakuáltak a horvátországi Rab városában, az adriai-tengeri Rab szigetén. 2,5 tonna kristályos metamfetamint foglalt le a rendőrség egy hollandiai raktár titkos helyiségében. A hőség miatt mára az egész országra figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Elfogtak és közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt kihallgattak egy férfit, aki személyes bosszúból több épület felrobbantásával is fenyegetőzött az elmúlt két hétben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Kábítószer birtoklása és lőszerrel visszaélés miatt is büntetőeljárás indult két komlói férfi ellen, akit motorkerékpár-lopás miatt kerestek. Három csoportban összesen ötven migránst tartóztattak föl a rendőrök Csongrád megyében, közülük négy afgán férfit egy szerb embercsempész szállított az M5-ös autópályán. Filmforgatás miatt vasárnap lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és a Margit híd között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kajakos Kopasz Bálint 1000 méteren arany-, a Kárász Anna, Kozák Danuta kajakos duó pedig 500 méteren ezüstérmet szerzett a minszki Európa Játékokon. Péni István bronzérmet szerzett a férfi kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses számában az Európa Játékok olimpiai kvalifikációs sportlövő-versenyén. Balázs Attila mérkőzéslabdákról fordítva nyert az ukrán Ilija Marcsenko ellen a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének második fordulójában. Női vízilabda Diapolo Kupa: Magyarország - Magyar Universiade-válogatott 10:5 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság megvonta a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségtől azt a jogot, hogy megszervezze a 2020-as, tokiói olimpia boksztornáját.