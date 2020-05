Szentkirályi Alexandra: Pest megye is csatlakozhat a lazításokhoz hétfőtől

A koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések további enyhítését jelentette be a megyékre nézve a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte, a Pest megyei koronavírus-fertőzöttségi adatok közelebb állnak a vidékiekhez, ezért Pest megyét mostantól a többi megyével tekinti egy egységnek a kormány. A kormány lehetségesnek látja a koronavírus-járvány miatt bevezetett budapesti korlátozások enyhítését is - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Nyugvó szakaszba érkeztünk, a járvány mérséklődik - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Újabb védőeszközök érkeznek 29 kórházba és az Országos Mentőszolgálathoz - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. 3380-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg, ezzel 436 főre emelkedett az elhunytak száma, 1169-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1775 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 59%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 59%-a budapesti vagy Pest megyei. 658 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 49-en vannak lélegeztetőgépen. Nagyon jó adatokat kaptak az eddig elvégzett koronavírus-szűrésből, és ez már valószínűleg nem fog változni, de a járványveszély továbbra sem múlt el - közölte Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth rádióban. Az országos koronavírus-tesztelés szombaton befejeződik - tájékoztatott a Semmelweis Egyetem. Magyarország azon országok között van, amelyeknek Japán ingyenesen biztosítja a koronavírus kezelésében eredményesnek mutatkozó gyógyszert - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A koronavírus-járvány miatt továbbra sem lehet megtartani a hagyatéki eljárásokhoz kapcsolódó tárgyalásokat - mondta Parti Tamás, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese. A polgári kormányzás egy évtizede alatt 95 százalékban teljesültek a 2010-es célok és vállalások - állapította meg a Nézőpont Intézet. Nem kötelező elvégezniük a 40 órás tanfolyamot az örökbe fogadni szándékozó szülőknek - közölte Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. A 2021-es költségvetésnek három szempontot kell követnie: célra tartás, rugalmasság és tartalékolás - mondta az Állami Számvevőszék elnöke a Magyar Nemzetnek. Domokos László hozzátette: a tartalékok teremtik meg a kormány mozgásterét arra, hogy képes legyen gyorsan és hatékonyan reagálni a váratlan helyzetekre. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében új pályázati felhívás jelent meg a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására 50 milliárd forintos keretösszeggel - jelentette be György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Átlagosan havi 60 ezer forinttal segít az állam egy dolgozónak a munkahelyvédelmi bértámogatási program keretében - közölte Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Az elmúlt hetek alatt folyamatosan nőtt a forgalom a közutakon - mondta Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója a Kossuth rádióban. Magyarország rendkívüli uniós támogatási intézkedések bevezetését kérte Brüsszeltől a baromfi-, a sertés- és tejágazatban - közölte az Agrárminisztérium. A Magyarországon bevezetett vészhelyzeti kormányzásról és annak jogállamiságra gyakorolt hatásairól vitáztak az Európai Parlamentben. Megfelelnek az alapelveknek a koronavírus-járvány elleni védekezésért Magyarországon bevezetett rendkívüli intézkedések - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter az európai parlamenti képviselőknek küldött, a Facebook-oldalán is közzétett levelében. Boszorkányüldözés, koncepciós eljárás zajlik Magyarország ellen az Európai Parlamentben - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Vannak frakciók a balliberális oldalon, amelyek egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy ne támadják újra meg újra, immár havi rendszerességgel Magyarországot - mondta Deli Andor a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője. Nem lesz jogi következménye a magyar kormány koronavírus-járvány elleni védekezés során hozott intézkedéseiről szóló vitának, amelyet az Európai Parlament plenáris ülésén tartanak - közölte Lánczi Tamás politológus Nemhogy jelen van, de egyre súlyosabb a migráció jelentette fenyegetettség - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán megosztott videóban, miután egyeztetett a máltai miniszterelnökség vezetőjével. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága szerint a menedékkérőknek vagy kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgároknak a röszkei tranzitzónában való elhelyezése őrizetnek minősül. A kormány álláspontja változatlan, a magyar szabályozás és gyakorlat megfelel az uniós és nemzetközi jognak, hiszen a tranzitzónát a migránsok Szerbia felé bármikor elhagyhatták volna - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Az Erdélyi Magyar Szövetség szerint újra az állampolitika szintjére emelt magyargyűlölet lett a nemzetstratégia Romániában. Tajvani magánadományozótól kapott egymillió egyszer használatos maszkot az új típusú koronavírus elleni védekezéshez a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Az adomány a magyar kormány segítségével jutott el Romániába. Világszerte 4 347 018-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 297 197, a gyógyultaké pedig 1 548 547 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában a koronavírus-világjárvány kitörése óta először regisztráltak egy nap alatt több gyógyultat mint új fertőzöttet. Spanyolországban az elmúlt 24 órában 217-en vesztették életüket a fertőzés következtében, a járványnak összesen 27 321 halálos áldozata van. Franciaországban az elmúlt 24 órában 83-mal 27 074-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Olaszországban egy nap alatt 262-vel emelkedett az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, a fertőzés következtében eddig 31 368-an hunytak el. Az európai uniós tagállamok között a koronavírus-járvány következtében elrendelt határzárás kétoldalú megállapodással elhatározott oldása ellen emelte fel szavát Giuseppe Conte olasz miniszterelnök. Oroszországban egy nap alatt 9974-gyel 252 245-re nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma. Donald Trump vitába szállt az amerikai járványügyi hatóság vezetőjével, aki óvatosságra intett a korlátozó intézkedések elsietett lazításával kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök a Fox televízió üzleti csatornájának adott interjúban kijelentette, hogy „pillanatnyilag nem akar beszélni” Hszi Csin-ping kínai államfővel. Peking szerint rágalom, hogy kínai hackerek az amerikai egészségügyet vennék célba az új koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kutatási eredmények megszerzésére. Egy palesztin támadó gázolásos merényletben megsebesített egy izraeli katonát Ciszjordániában, a támadót lelőtték. A brit belügyminisztérium szerint meghaladta a 3,5 milliót azoknak a külföldi EU-állampolgároknak a száma, akik tartós letelepedési engedélyért folyamodtak a brit hatóságokhoz. Trükkös koronavírus-oldalakkal támadnak a kiberbűnözők, magyar nyelvű átverő e-maillel is próbálkoztak már a csalók az elmúlt hetekben - írja a Világgazdaság. Új pszichoaktív anyaggal kereskedő négytagú családot vettek őrizetbe a rendőrök Derecskén. Ismét névleges teljesítményen üzemel a paksi atomerőmű 4. blokkja. A hétvégén lezárják a gépjárműforgalom elől a pesti alsó rakpartot és átadják a gyalogosoknak, kerékpárosoknak. A következő szezonban is az argentin Ruben Wolochin irányítja a Fino Kaposvár férfi röplabdacsapatát. A korábbi szövetségi kapitány, Hollósy László a német élvonalban szereplő VfB Suhl LOTTO Thüringen női röplabdacsapatának vezetőedzője lesz.