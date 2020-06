Szentkirályi Alexandra: Egy kamuvideón kívül mással nem segítette az ellenzék a védekezést

Sikeres volt a koronavírus-járvány elleni védekezés Magyarországon, sikeresebb, mint Nyugat-Európa számtalan államában - értékelt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A gazdasági intézkedésekkel 1,2 millió magyar munkavállaló munkahelyét sikerült megvédeni - mondta Gulyás Gergely. A veszélyhelyzet végével eltörölték a vásárlási idősávokat is, a maszkviselési szabályok azonban egyelőre maradnak - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Egy újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4079-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg. Ezzel 568 főre emelkedett az elhunytak száma, 2564-en pedig meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 947 fő. Az aktív fertőzöttek 39%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 199 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen. Már július elsején megkaphatják az egészségügyi dolgozók az 500 ezer forintos pluszjuttatást - közölte az egészségügyért felelős államtitkár. Horváth Ildikó elmondta: a mintegy 160 ezer jogosult névsorát a munkáltatónak kell egyeztetnie. Megrögzött hazudozó és sosem járt Németországban egészségügyi képzésre - ezt mondta a Hír TV-nek adott exkluzív interjújában a baloldali kamuvideóban szereplő nő lánya. A most először megszólaló, de neve elhallgatását kérő asszony elmondta: édesanyja igazi neve Németh Gertrúd Aténé és mindössze általános iskolai bizonyítványa van. Méltatlan és kicsinyes vitát folytat a főváros a Lánchíd felújítása körül - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a szükséges források a fővárosnál többszörösen rendelkezésre állnak, Tarlós István jelentős tartalékkal adta át az önkormányzatot. Nagyon-nagyon rossz állapotban kezd lenni a Lánchíd, tehát nem tűr halasztást a felújítása - jelentette ki a Fidesz budapesti elnöke a Kossuth rádióban. A főváros mindenképpen szeretné felújítani a Lánchidat, de a beruházást a Váralagút megújítása nélkül képzeli el, és az sem biztos, hogy a pesti oldali villamospálya-alagút felújítására is lesz pénze - nyilatkozta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes. A baloldali pártok vállvetve mosdatják a főpolgármestert, aki bünteti a fideszes vezetésű kerületeket, mivel ott vonja meg leginkább a fővárosi fenntartású utak felújítására szánt összeget - állítják a városrészek polgármesterei. Egységes szemléletben készült új parkolási rendszerre van szükség a fővárosban, amely az első negyedórában ingyenes, azt követően pedig sávosan növekvő díjakat tartalmaz a belvárosban - mondta a főpolgármester a budapesti Városháza Facebook-oldalán. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azért tartja szükségesnek a progresszív díjazási rendszer bevezetését a belvárosban, hogy mindenki csak addig parkoljon, amíg az feltétlenül szükséges. Népszerű a munkahelyvédelmi bértámogatás, már több mint 170 ezer dolgozó után igényelték a munkáltatók - mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Senkit nem érhet hátrány a közlekedési vizsgák tavaszi felfüggesztése miatt, miután az Innovációs és Technológiai Minisztérium módosítja a közlekedési képzéssel, vizsgáztatással összefüggő jogszabályi határidőket - közölte a tárca. Mintegy egymilliárd forintból bővítik a berceli Széchenyi István Általános Iskolát; a magyar költségvetési és európai uniós pénzből megvalósuló beruházás alapkövét ma helyezték el a Nógrád megyei településen. A kormány elkötelezett a civil szervezetek átláthatóságának biztosítása mellett - nyilatkozta Varga Judit igazságügyi miniszter az Európai Unió Bíróság csütörtökön kihirdetett ítéletét követően. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió másfél hónapja képtelen dönteni az állami beruházásösztönzés felső határának eltörléséről - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Újra megélénkült a mozgás a déli határszakaszon, ennek következtében egyre nagyobb a nyomás a magyar határkerítésnél, ezért a járványügyi készültséget a határokon továbbra is fenn kell tartani - mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd közölte: a migránsok már nemcsak terrorfenyegetettségi és közbiztonsági kockázatot jelentenek az országnak, illetve Európának, hanem nagyon erős járványügyi veszélyt is. Meg kell akadályozni, hogy a koronavírus-járvány miatt újabb migrációs hullámok induljanak Európa felé - mondta a külgazdasági és külügyminiszter máltai látogatásáról beszámolva. Szervezett bűnözői csoport tagjait fogták el francia rendőrök Párizsban és Marseille-ben, akik hamis, lopott vagy elhagyott uniós személyi okmányokkal látták el az embercsempészeket és az illegális bevándorlókat - közölte az Europol. A NATO-tagállamok védelmi miniszterei kétnapos videókonferenciájuk alkalmával megerősítették azon álláspontjukat, hogy az Egyesült Államok katonai jelenléte Németországban nagyban hozzájárul Európa biztonságához. Világszerte 8 349 519 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 448 958, a gyógyultaké pedig 4 065 733a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Unió tagállamai további finanszírozást igényelhetnek a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz révén rendelkezésre álló 220 millió eurót kitevő forrásból az alapvető áruk, az orvoscsoportok és a koronavírussal fertőzött betegek szállításához. Szlovénia péntektől szigorít beutazási szabályain az új koronavírussal fertőzöttek számának növekedése miatt - jelentette be Jelko Kacin kormányszóvivő. Június 21-től az osztrákok korlátozások nélkül utazhatnak Spanyolországba, illetve onnan vissza Ausztriába - közölte Alexander Schallenberg külügyminiszter. Ukrajnában ismét rekordot döntött az újonnan azonosított koronavírusos betegek száma, amely a járvány kitörése óta először haladta meg a 800-at. Aggasztónak nevezte Klaus Iohannis államfő, hogy Romániában ismét emelkedni kezdett a koronavírus-fertőzések száma, és arra kérte polgártársait: fegyelmezetten tartsák be a még érvényben lévő egyszerű, de nagyon fontos óvintézkedéseket. Már nemcsak a legnagyobb határátkelőkön, hanem bármelyik átkelőn be lehet lépni Észak-Macedóniába, ám az átutazóknak öt órájuk van a tranzitra, az országba érkezőknek pedig negatív koronavírus-teszttel kell rendelkezniük. A koronavírus-világjárvány drámai következményei megkövetelik, hogy az Európai Unió vállaljon nagyobb felelősséget a globális ügyekben - mondta Angela Merkel német kancellár. Belgiumban három iskolát újra be kellett zárni a tanulók körében előforduló koronavírusos esetek miatt. Oroszország 85 régiója közül „egy kicsivel több mint tízben" még mindig nem csökkent jelentősen a Covid-19 terjedése - jelentette ki Anna Popova tisztifőorvos. Dánia június 27-től megnyitja a határait olyan európai országok állampolgárai előtt, ahol viszonylag alacsony a fertőzöttek száma. Izrael hagyjon fel az egyoldalú döntésekkel, és hagyja el a megszállt palesztin területeket - jelentette ki Josep Borrell, az Európai Unió külpolitikáért felelős főképviselője az Európai Parlament plenáris ülésén. Az iraki külügyminisztérium felszólította Ankarát, hogy azonnal vonja ki csapatait az arab ország északi térségéből, ahova a török hadsereg a héten vonult be. A Csongrádi Járásbíróság első fokon tíz hónap, két évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta azt a balotaszállási asszonyt, aki autója mögé kötötte, majd kilométereken át vonszolta kutyáját tavaly nyáron. Változik a Volánbusz egyes távolsági járatainak menetrendje június 20-tól, első lépésben a Budapest-Szeged-Szabadka, a Budapest-Eger és Budapest-Nagykanizsa viszonylaton lépnek életbe járványügyi menetrendek. Enyhültek egyes járványügyi intézkedések a postákon: a maszk viselését továbbra is kérik, de már nem kell az ajtón kívül várakozni, mivel péntektől visszaáll a korábban megszokott ügyfélvárakozási rend. Életének 48. évében, súlyos betegség után elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a magyar férfi válogatott korábbi szövetségi kapitánya - közölte a Magyar Vízilabda Szövetség. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekinti Benedek Tibort. Bejelentette visszavonulását Szabó Gabriella háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és kilencszeres Európa-bajnok kajakos. A világbajnok Hollandia után Horvátország és Szerbia csapatát kapta csoportellenfélnek a magyar női kézilabda-válogatott a decemberi norvég-dán közös rendezésű Európa-bajnokság sorsolásán.