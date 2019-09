Szánthó Miklós: A keresztény értékeket védeni kell

Magyarország készen áll, sőt már hozzá is fogott, hogy a digitalizálódó világgazdaság egyik sikertörténete legyen - jelentette ki Orbán Viktor a Nemzetközi Távközlési Egyesület Telecom World 2019 konferenciájának megnyitóján. A miniszterelnök kiemelte: nálunk a jövőt nemcsak meg tudják tervezni, hanem meg is tudják valósítani. Kisorsolták a főpolgármester-jelöltek szavazólapi sorrendjét a Fővárosi Választási Bizottságon: 1. Tarlós István, 2. Berki Krisztián, 3. Thürmer Gyula, 4. Puzsér Róbert, 5. Karácsony Gergely. Feltételezhető, hogy csalással, törvénytelen eszközök igénybevételével készül az önkormányzati választásokra a józsefvárosi összefogás kampánycsapata – derül ki a Magyar Nemzet birtokába jutott dokumentumokból. Az ellenzék törvénytelenül kezelte a választók személyes adatait Józsefvárosban - közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki visszalépésre szólította fel az ellenzék VIII. kerületi polgármesterjelöltjét és a helyi ellenzéki jelölteket. Pikó András polgármesterjelölti kampányában mindent a magyar és európai adatvédelmi szabályoknak megfelelően tesznek - közölte Udvarhelyi Tessza, a VIII. kerületi ellenzéki polgármesterjelölt kampányfőnöke. Nézőpont Intézet: a fővárosiak 56 százaléka szerint Tarlós István alkalmas a főpolgármesterségre. A Budapest által az idén elnyert külföldi elismerések cáfolják az ellenzéki kritikákat - jelentette ki a főpolgármester. Tarlós István emlékeztetett: 2010 óta a világranglistán 20 helyett lépett előre Budapest. A DK el fogja érni az Európai Parlamentben, hogy az önkormányzatok közvetlenül az EU-nál pályázhassanak fejlesztési pénzekre - mondta Dobrev Klára, a párt EP-képviselője. Gyurcsányék megint a nemzeti függetlenségünk feladásáért lobbiznak - reagált a Fidesz Dobrev Klára nyilatkozatára. A magyar fővárosban - holtversenyben Bukaresttel - volt a legolcsóbb a földgáz az uniós fővárosok közül - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A rezsicsökkentés eredményét máig őrizzük: az EU-ban a magyar emberek fizetik az egyik legalacsonyabb földgázárat, és a nyugdíjasokat most rezsiutalvánnyal is segítjük - reagált a Fidesz a MEKH közleményére. Magyarország kitűzött célja az 5G mobiltechnológiai fejlesztések minél korábbi bevezetése, és ezáltal a szinte korlátlan sávszélesség elérése - jelentette ki Áder János köztársasági elnök. Az elmúlt évtized legjelentősebb fejlesztései valósulnak meg az oktatásban: 800 helyszínen 276 milliárd forintból történnek beruházások - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Ebben a tanévben is biztosított az iskolai tej- és gyümölcsprogram - közölte Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. A magyar agrárgazdaság az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, termelékenysége és jövedelmezősége is nagymértékben emelkedett - mondta el Nagy István agrárminiszter. A katonai pálya, azon belül az önkéntes tartalékos szolgálat ismertségének és népszerűségének növelése, illetve a haza védelmi képességének erősítése érdekében négyoldalú honvédelmi-vadászati együttműködési keretmegállapodást írtak alá Budapesten. Több mint 310 milliárd forinttal támogatta tavaly az állam adó- és járulékkedvezmény formájában a legális keretek között dolgozó és gyermeket nevelő szülőket - közölte az adóügyekért felelős államtitkár. Izer Norbert kiemelte: az adókedvezménynek köszönhetően átlagosan 310 ezer forint adót spóroltak a gyermekes családok tavaly. Magyarország azért vonzó az ingatlanbefektetőknek, mert stabil a makrogazdasági környezet - jelentette ki Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Parlamentben fogadta Nyikolaj Fjodorovot, az Oroszországi Föderáció Szövetségi Gyűlése Szövetségi Tanácsának első elnökhelyettesét - közölte az Országgyűlés sajtóirodája. Szijjártó Péter az orosz felsőház első elnökhelyettesével egyeztetett. A v4 országainak európai ügyekért felelős parlamenti bizottságainak képviselői elfogadhatatlannak nevezték az uniós pénzügyi források következő költségvetési ciklusra tervezett 20 százalékos csökkentését sárospataki tanácskozásukon. Külügyminiszteri találkozóra érkeznek Magyarországra a Türk Tanács külügyminiszterei a budapesti, európai képviselet megnyitása előtt - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A Türk Tanács szeptember 19-én nyitja meg képviseletét Budapesten. Tovább erősödhet a magyar-kínai pénzügyi együttműködés - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, miután egyeztetett Ku Su-val, a Kínai Kereskedelmi és Iparfejlesztési Bank vezérigazgatójával. Feljelentést tesz a főügyésznél az Erdélyi Magyar Néppárt a bukaresti kormány ellen, amely - megítélése szerint a román alkotmányt megszegve - többedszer tett az elmúlt időszakban olyan bejelentést, hogy Románia kész befogadni bevándorlók csoportjait. Magyarország a migráció helyett a családokat támogatja, erős határvédelmi rendszert szorgalmaz és oda viszi a segítséget, ahol arra szükség van - mondta Zsigmond Barna Pál, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes tagja egy finnországi konferencián. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke bemutatta a biztosjelöltek végleges névsorát. A Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportja üdvözölte az Európai Bizottság megválasztott elnökének, Ursula von der Leyennek döntését, amely szerint Trócsányi László fideszes EP-képviselő hivatalosan Magyarország európai uniós biztosjelöltje lett. Elfogtak a németországi Hamburgban egy nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tagja volt. A mai vitanappal véget ér a brit parlament jelenlegi ülésszaka, és október 14-én, az új kormányprogramot ismertető királynői beszéddel kezdődik a következő évad - közölte a londoni miniszterelnöki hivatal. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint továbbra is lehetséges új megállapodás elérése az EU-val a Brexit feltételrendszeréről a kilépés jelenleg érvényes október 31-i határnapjáig. Kétnapos sztrájkot indítottak a British Airways légitársaság pilótái. Tízmillió euróval fognak nőni Észtország védelmi kiadásai a GDP növekedésével párhuzamosan - közölte Martin Helme észt pénzügyminiszter. Az Európai Unió nem ismeri el az Oroszország által Ukrajnától illegálisan elcsatolt területeken tartott helyhatósági választások jogosságát és eredményét - jelentette ki Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Mind a 16 most megrendezett oroszországi kormányzóválasztást megnyerte a hatalmon lévő Egységes Oroszország párt vagy a támogatásával indult jelölt - derült ki a közétett, nem hivatalos adatokból. Megbukott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök törvényjavaslata a választási helyiségek bekamerázására, amit az állítólagos választási csalások megakadályozására hirdetett meg - jelentette a helyi média. Többen meghaltak egy lövöldözésben a nyugat-hollandiai Dordrecht városában. A helyi hatóság vizsgálja a történteket. Több ezer diák alkotott több helyen élőláncot Hongkongban. Tájfun csapott le Tokió környékére, milliók maradtak áram nélkül. Elefántok sebesítettek meg 18 embert egy buddhista felvonuláson Srí Lankán. Négyen meghaltak egy balesetben a 81-es úton Mezőörs közelében - közölte a rendőrség. Negyvenezer ügyfélnél okozott áramszünetet a vihar a Dél-Alföldön, kétharmaduknál estére helyreállították a szolgáltatást a Nemzeti Közművek munkatársai - közölte az NKM. A címvédő MOL Fehérvár és valamint az Európa-liga csoportkörébe jutott Ferencváros is harmadosztályú ellenféllel találkozik a labdarúgó Magyar Kupa hatodik fordulójában. Átadták a Révész László Tanuszodát hétfőn Balassagyarmaton, a létesítmény 408 millió forintból épült, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében.