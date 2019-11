Szalma László: Az atlétika már évtizedek óta mostoha gyerekként van a magyar sportban

A magyar kormány elutasítja a bántalmazás minden formáját és elkötelezett a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemben - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napján. Ha a nők elleni erőszakról van szó, az ellenzék gyakran akciózik az országgyűlésben, a Gothár-ügyben viszont eddig semmit nem tett- jelentette ki Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Parlamentben. A kapcsolati erőszak megelőzéséért kampányt indít az Országos Rendőr-főkapitányság az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal együttműködve - közölte a rendőrség. A Nemzet Művésze díjat gondozó Magyar Művészeti Akadémia tájékoztatást vár a Gothár Péter ügyében folyó vizsgálatokról a Katona József Színháztól, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetemtől - tájékoztatott a köztestület. A kommunizmusnak nincsenek hősei, csak áldozatai - jelentette ki Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából. Karácsony a dél-budai agglomerációban élőktől veszi el a magas szintű egészségügyi ellátás egyetlen lehetőségét azzal, hogy megakadályozza a Szuperkórház megépítését - mondta a Fidesz budakeszi országgyűlési képviselője. Csenger-Zalán Zsolt hangsúlyozta: nincs semmilyen racionális oka annak, hogy a főpolgármester a XI. kerület DK-s vezetőjével meggátolja a beruházást. Karácsony Gergely főpolgármester vezetése már most megfeledkezett a kampányígéreteiről. A Magyar Nemzet szerint a fővárosi közgyűlés szerdai ülésére beterjesztett 40 javaslat között továbbra sem szerepelnek az ellenzéki összefogás kampányígéretei. Józsefváros ellenzéki polgármestere elveszi az óvónők, a védőnők és az önkormányzati dolgozók 13. havi fizetését - erről ír az Origo. Úgy, hogy közben csaknem egymillió forintra emeltette saját fizetését. Pikó András a HVG-nek azt mondta, a 13. havi fizetés évek óta szokás volt a kerületben, de most próbálnak takarékosan működni. Felháborító és botrányos, hogy Pikó András józsefvárosi polgármester egyhavi bért elvesz a szociális és bölcsődei dolgozóktól - jelentette ki Vörös Tamás, a Fidesz-KDNP VIII. kerületi önkormányzati képviselője. Milliárdokat hazudik el az új városvezetés Újpesten - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet, hogy Trippon Norbert, a szocialistából lett DK-s önkormányzati képviselő azt állította, hogy Újpestnek mindössze hétmilliárd forintja van. Ezzel szemben Wintermantel Zsolt, a városrész volt polgármestere azt közölte, hogy Újpest költségvetését kilencmilliárd forint plusszal adta át. Megszelídítetlen ordasoknak nevezte a cigányokat a Jobbik országgyűlési képviselője. Ander Balázs napirend előtti felszólalásában jó és rossz romákról beszélt. Az Európai Bizottsághoz fordul a Demokratikus Koalíció, mert szerintük a kormány „elsunnyogta" a klímavédelmi konzultációt - közölte Barkóczi Balázs a párt szóvivője. Ötvenmilliárd forintot kér Karácsony Gergely cserébe azért, hogy engedélyezze az Atlétikai Vb megrendezését. A főpolgármester azt mondta a pénzt az egészségügyre és a főváros zöld területeinek fejlesztésére fordítaná. Nyilvánvalóvá vált, hogy a bevándorláspárti milliárdos, Soros György személyesen áll a magyar biztos elleni támadások mögött - jelentette ki Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. A kormánypárti politikus szerint Soros György az általa finanszírozott szervezeteken, médiumokon keresztül próbál nyomást gyakorolni a döntéshozókra. Mindezt azért teszi, mert a magyar emberek nemet mondtak a bevándorlásra - fűzte hozzá. Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke levélben fordult a budapesti rendezésről készült nemzetközi szerződést aláíró magyar felekhez, amiben jelezte, november végéig választ vár a 2023-as világbajnoksággal kapcsolatban. A kormány jelentős erőfeszítéseket tesz az életmentés folyamatos fejlesztéséért - mondta az emberi erőforrások minisztere Budapesten, amikor átadta az Országos Mentőszolgálat új mentőautóinak első kontingensét. Kásler Miklós hozzátette: 2010 óta több mint ezer mentőautó cseréjére került sor ebben az évben és jövőre 254 gépkocsit cserélnek le közel 10 milliárd forint értékben. Több mint 11 ezer pályázat érkezett idén a Magyar Falu Program kiírásaira, és már 4000 jelentkező tudja biztosan, hogy nyertes dokumentációt nyújtott be. Gyopáros Alpár, a programért felelős kormánybiztos a Hír Tv-nek elmondta: év végéig még bizonyosan nő a nyertes pályázatok száma. A kormányzat továbbra is várja a Népesedési Kerekasztal javaslatait, ahogy 2010 óta, mert a cél változatlan: a demográfiai helyzet javítása, a fiatalok gyermekvállalásának támogatása – mondta az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Budapest minden segítséget megad a jövő évi vizes Európa-bajnokság megrendezéséhez a Magyar Úszó Szövetség számára. Többek között ez hangzott el azon a megbeszélésén, amelyet Wladár Sándor elnök folytatott Karácsony Gergely főpolgármesterrel. Magyarország és Románia stratégiai érdeke az észak-déli tengely erősítése, a határ menti autópályák kiépítése, a vasúti összeköttetések biztosítása - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Békéscsabán. A magyarországi nemzetiségek kultúrájának ápolása, emberi és közösség jogaik tiszteletben tartása hosszú távú nemzeti érdek - hangsúlyozta Pacsay-Tomassich Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a horvát kultúra hetének megnyitóján. Magyarország kizárólag olyan európai uniós megállapodást támogat az afrikai országokkal, amely a hatékony hazatérési politikák támogatásáról szól és a régió népességmegtartó erejét segíti - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter Brüsszelben. Új lehetőség nyílik Közép-Európa energiaellátásában, ezen belül a gázellátásban - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szlovákiai Felsőzellőben. Az Európai Unió Külügyi Tanácsa elfogadta az új Európai Bizottság összetételére vonatkozó javaslatot. A testületben Várhelyi Olivér kerül az unió bővítési és szomszédságpolitikai portfólió élére. Tucatnyi európai uniós tagország hatóságai összehangolt akcióban rajtaütöttek az Iszlám Állam nevű terrorcsoport internetes propagandagépezetén - jelentette be az Europol. Elsöprő győzelmet aratott Klaus Johannis a romániai államfőválasztás 2. fordulójában. Az elnök így újabb öt évig maradhat hivatalában. A romániai elnökválasztáson részvételi rekordot döntő román diaszpóra csaknem 94 százaléka Klaus Iohannis jobboldali államfő újraválasztását támogatta szociáldemokrata kihívójával, Viorica Dancila exminiszterelnökkel szemben. Több mint húszezer oktatási dolgozó tüntetett a horvátországi Zágrábban, a város főterén, magasabb béreket követelve - közölte az N1 horvát hírcsatorna. Ukrajna vissza fogja követelni Oroszországtól azokat a berendezéseket, amelyek hiányoznak az általa a tavaly novemberi fekete-tengeri incidens során lefoglalt, majd nemrég visszaadott három ukrán hadihajóról - jelezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Élőláncot alkotva körülzárták hétfőn a georgiai parlamentet a kormány lemondását és előrehozott választást követelő tüntetők. Napra pontosan fél év eltelt a választások óta, azonban még mindig nincsen kormánykoalíciós megállapodás Belgiumban - jelentette a helyi sajtó. Százezernél is több nő vált kapcsolati erőszak áldozatává 2018-ban Németországban a hivatalos bűnügyi statisztika szerint, a szakértői becslések alapján pedig nagyjából minden harmadik nőt sújtja az erőszak valamilyen formája legalább egyszer. Az Open Arms spanyol civilhajó 62 bevándorlóval a fedélzetén kikötési engedélyt kapott a dél-olaszországi Tarantóban, a szintén spanyol Aita Mari pedig 78 emberrel a fedélzetén a szicíliai Pozzalóban. Hivatalos adatok szerint legalább hét ember halt meg a heves esőzések okozta árvizekben a francia és az olasz Riviérán, valamint Görögország nyugati részén, többen pedig a gépkocsijukban rekedtek. Saját alapszabályának megsértésére és egyéb adminisztratív okokra hivatkozva a Polgári Kezdeményezés elnevezésű ellenzéki párt tevékenységének felfüggesztését kezdeményezte az orosz legfelsőbb bíróságnál a moszkvai igazságügyi minisztérium. December 17-én tartja alakuló ülését az új brit parlament - közölte a londoni miniszterelnöki hivatal. Az Arab Liga Kairóban elítélte az amerikai kormányzat bejelentését, amely szerint nem tekinti a nemzetközi joggal ellentétesnek a ciszjordániai zsidó telepeket. A kairói büntetőbíróság terrorizmus miatt halálra ítélt hét embert, mert megöltek nyolc rendőrt a főváros déli részén három évvel ezelőtt - közölték egyiptomi bírósági források. Hatalmas tüntetést tartottak Teheránban a hatóságok felhívására a „zavargások" ellen a múlt heti tiltakozó megmozdulások után, amelyeket a benzinárak emelése váltott ki, és amelyekért az iszlám köztársaság külföldi „ellenségeit" vádolta. A szaúdi hatóságok őrizetbe vettek nyolc embert, zömében értelmiségieket, amit hírügynökségek a szólásszabadság elfojtására irányuló, két éve folyó kampányával hoznak összefüggésbe. A tüntetések sújtotta Kolumbia kiutasított 59 venezuelai állampolgárt biztonsági aggályok miatt. Bűnösnek vallotta magát illegális bevándorlás elősegítésére szőtt összeesküvésben Londonban annak a bolgár rendszámú kamionnak a sofőrje, aminek hűtőkonténerében októberben 39 vietnami állampolgárt holtan találtak Angliában. Életének 99. évében elhunyt Horváth János volt fideszes országgyűlési képviselő. 2003-tól 2014-ig ő volt a parlament korelnöke. Fidesz: Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy Horváth János, volt országgyűlési képviselőtársunk életének 99. évében eltávozott közülünk. Két darab 82 milliméteres szovjet aknavetőgránátot találtak a fővárosi Andrássy úton - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje. Kiutasították azt a szír férfit, aki idegenrendészeti őrizetének hatálya alatt rendőrökre támadt - tájékoztatott Keresztes Imre főügyész. Elrendelte a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája annak a két román férfinak a letartoztatását, akik 43 kiló marihuánát próbáltak Magyarországra csempészni. A MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatának vezetősége szerződést bontott a vezetőedzővel, a szerb Marko Nikoliccsal. A Dunaújváros hazai pályán, míg a Gyergyó idegenben győzött simán a jégkorong Erste Ligában.