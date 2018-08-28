2018. augusztus 28.,
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Szálka és gerenda

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2018. augusztus 28., kedd 20:27, frissítve: kedd 20:28

Ekézi az ellenzéket és azt mondja migráció ügyben nem szégyen egyetérteni a Fidesszel. Itt volt Ungár Péter LMP-s politikus.

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