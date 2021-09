Szajlai Csaba: Elképesztő volumenben zajlanak Magyarországon a beruházások

A kormányhivatalok fogyasztóvédelmi hatóságai ellenőrzik, hogy mindenhol betartják-e a gyermekvédelmi törvény hatályos kormányrendeletét. A jogszabály szerint tilos az iskolák, óvodák, bölcsődék, templomok bejáratától számított 200 méteres távolságon belül a szexualitást öncélúan ábrázoló, valamint a homoszexualitást megjelenítő, illetve népszerűsítő termékek forgalmazása. A miniszterelnök szerint a Fidesz álláspontja világos: családtámogatás, munka és gyermekvédelem kell. Jövőre arról fogunk dönteni, hogy ez a politika maradjon, vagy visszatérjen a Gyurcsány-korszak - közölte Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. Öt nap alatt már több mint százezer ember csatlakozott a Fidesz által indított „Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony!” petícióhoz - közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Ha Dobrev Klára megnyeri az előválasztást, akkor Orbán Viktor marad a miniszterelnök - nyilatkozta Hódmezővásárhely balliberális polgármestere az Indexnek. Márki-Zay Péter hozzátette: Dobrev Klárának nincs esélye leváltani a kormányfőt, akik viszont le tudnák váltani, azok lusták vagy elkényelmesedtek, és nem dolgoznak ezen. Az Új Világ Néppárt vezetőjének nem sikerült összegyűjteni az induláshoz szükséges aláírásokat, így eggyel kevesebb ellenzéki miniszterelnök-jelölt indul a választáson. Pálinkás József a kudarcot azzal magyarázta, hogy nekik nem volt sok aktivistájuk. Az eucharisztikus kongresszus lehetőség, amelyet minden hívőnek felkínál az egyház - mondta Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok pápai bizottságának elnöke. Kilenc beteg meghalt és újabb 648 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte hétvégi összesítőjében a koronavirus.gov.hu. A beoltottak száma több mint 5 millió 817 ezer, közülük 5 millió 519 ezren a második oltását is megkapták, 404 ezren már a harmadik oltást is felvették. Lassabb, elhúzódó lehet a koronavírus-járvány negyedik hulláma, és elsősorban az oltatlanokat érinti majd - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth rádióban. Ismét több kórházban segítenek a katonák - közölte a Honvédelmi Minisztérium. A magyar állam megvásárolja a Róbert Károly Meddőségi Centrum Kft.-t, amely a jövőben állami finanszírozásban fog teljeskörű meddőségi kezelést nyújtani - tudatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A vidéki Magyarország legkorszerűbb belgyógyászati osztálya készül el jövő tavaszra a hódmezővásárhelyi kórházban - mondta Lázár János az egészségügyi intézmény bővítéséről tartott sajtótájékoztatón. Egyre többen veszik igénybe az otthonfelújítás lehetőségeit - közölte legfrissebb felmérése alapján a Kopp Mária Intézet. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,93 százalékos emelkedéssel, 52 743,09 ponton , új történelmi csúcson zárt. Szijjártó Péter: a rendszerváltás óta soha nem dolgoztak még annyian Magyarországon, mint ma. A magyar gazdaság nem lehetne sikeres a vidék élelmiszeripara nélkül, amelynek termelése az idei első félévben 11 százalékkal növekedett - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szükség van az áldozatok segítésére - érvelt az áldozatokat segítő rendszer működtetése mellett az igazságügyi miniszter Szolnokon, az Áldozatsegítő Központ ünnepélyes megnyitóján. Varga Judit hangsúlyozta: a hozzátartozók sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében nem elég csupán együttérezni, cselekedni is kell. Létfontosságúnak nevezte a demokratikus államok információs fölényét és ezáltal cselekvési előnyét Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A tömeges migráció nem erősebbé, hanem gyengébbé teszi az Európai Uniót - mondta Orbán Balázs államtitkár. A magyar társadalom 81 százaléka támogatja, hogy Magyarország továbbra is határkerítéssel védekezzen az illegális bevándorlókkal szemben - derült ki az Alapjogokért Központ legfrissebb közvélemény-kutatásából. A libanoni maronita egyház pátriárkája és Libanon magyarországi nagykövete méltatta a Hungary Helps Programot. A zsidó újév alkalmából boldog, édes új esztendőt kívánt Orbán Viktor miniszterelnök a magyarországi zsidó közösség minden tagjának. A koronavírus árnyékában ünneplik idén a zsidó újévet Izraelben. A világon 220,6 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 4,56 millió. Romániában meghaladta az ezret a regisztrált koronavírus-fertőzések napi átlaga. A múlt héten két olyan nap is volt, amikor több mint 1500-zal növekedett az azonosított fertőzöttek száma. Elkerülhetetlen, hogy ismét szigorú korlátozásokat vezessenek be a járványhelyzet romlása miatt Ukrajnában - jelentette ki Ihor Kuzin országos tisztifőorvos. Ausztráliában várhatóan a következő hetekben tetőzhet a koronavírus-járvány harmadik hulláma a helyi egészségügyi hatóságok szerint. A tálibok elleni küzdelem folytatását ígérte Twitter-üzenetében a pandzsíri Nemzeti Ellenállási Front nem sokkal azután, hogy a radikálisok bejelentették, elfoglalták a tartományt. A tálibok ígérete szerint megnyithatják a kapuikat a magánegyetemek Afganisztánban, de az ország új urai a tanév kezdetéhez időzített rendeletükben kikötötték, hogy a diáklányoknak kötelezően nikábot kell viselniük. Egy brüsszeli menekültügyi szervezet nyílt levelében azzal fordult az Európai Unió Tanácsának soros szlovén elnökségéhez, hogy tegyen azonnali és összehangolt lépéseket az afgán menekültek támogatására. A mianmari katonai vezetés eleget tesz a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége felhívásának, miszerint a hadsereg az év végéig tartson tűzszünetet a junta ellen lázadókkal szembeni harcban, hogy lehetővé váljon humanitárius segély szétosztása az országban. Lemondanak a bukaresti jobbközép koalíciós kormányban betöltött tisztségeikről az USR-PLUS szövetség miniszterei, hogy Florin Citu liberális miniszterelnök leváltására kényszerítsék a koalíció legnagyobb pártját, a Nemzeti Liberális Pártot. Lengyelország nem számít arra, hogy csökken a feszültség a lengyel-fehérorosz határon, mivel pár napon belül megkezdődik a Nyugat-2021 fedőnevű orosz hadgyakorlat - mondta Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Tizenegy év börtönbüntetésre ítélte a bíróság Fehéroroszországban Marija Kalesznyikavát, az Aljakszandr Lukasenka tekintélyuralmi rendszere ellen indított tiltakozó mozgalom egyik vezéralakját. A berlini szövetségi kormány felszólította az orosz kabinetet, hogy állítsa le a Németország biztonságát és a demokratikus akaratformálás folyamatát veszélyeztető informatikai támadásokat. Néhány napon belül működni kezd az Északi Áramlat-2 gázvezeték, amely Ukrajna elkerülésével köti össze Oroszországot és Németországot - jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. 88 éves korában meghalt Jean-Paul Belmondo - közölte a világhírű francia színész ügyvédje. Izraelben megszökött a szigorúan őrzött Gilboa börtönből hat fogoly - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Újabb migránskaravánt oszlatott fel a mexikói Nemzeti Gárda. A menekültek szerint durván bántak velük. 1020 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák a hétvégén. Elítélte a bíróság a DK-s Homonnay Gergelyt Novák Katalin „lenácizása” miatt - közölte a Mandiner. A lap emlékeztet: a családokért felelős tárca nélküli miniszter még tavaly indított pert Homonnay Gergely DK-s aktivista ellen, mert közösségi oldalán támadta a politikust, egy bejegyzés alatt „náci féregnek” nevezte a minisztert. Nyomoznak a momentumos Cseh Katalinék ügyében. Költségvetési csalás elkövetésének gyanúja miatt folytat vizsgálatot az adóhatóság - mondta Budai Gyula Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint egy jól megkonstruált cégbirodalomról van szó, amelyben budapesti telephellyel rendelkező cégek sokasága van, de ezek nem budapesti telephelyeikkel indultak a pályázatokon. Molnár Janka három számban, 400 méter gáton, illetve 200 és 400 méteren is diadalmaskodott az atlétikai Magyar Szuper Liga fináléjában. Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig középpályása külön kérésére maradhat a magyar labdarúgó-válogatottnál, így pályára léphet szerdán, az Andorra elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésen. A brazil háromszoros világbajnok labdarúgót, Pelét daganatos megbetegedés miatt megoperálták egy Sao Pauló-i kórházban.