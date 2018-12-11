2018. december 11.,
kedd, Árpád napja

Soros-terv 2.0

Hír TV

2018. december 11., kedd 20:56, frissítve: kedd 21:01

Elemzők szerint elkészült az új Soros-terv, amelynek középpontjában továbbra is a bevándorlás áll. A stúdióban Megadja Gábor, a Századvég vezető kutatója volt a vendégünk.

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